NY anuncia 1º paciente infectado pela variante brasileira do coronavírus

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, anunciou neste sábado 20 que o estado registrou o primeiro caso de Covid-19 em um paciente infectado pela variante P1 do coronavírus, também conhecida como a variante que foi identificada inicialmente no Brasil. A pessoa, na faixa dos 90 anos, não tece sua identidade revelada. Sabe-se, entretanto, que ela mora no bairro do Brooklyn e não fez viagens recentes para o país tropical, ou qualquer outra região do planeta. O diagnóstico foi realizado no hospital Mount Sinai, em Nova York, e ainda não se sabe como ela contraiu o vírus.

“A detecção da variante brasileira aqui em Nova York ressalta ainda mais a importância de tomar todas as medidas adequadas para continuar a proteger sua saúde. A melhor maneira de se proteger é continuar a usar máscara bem ajustada, evitar grandes multidões, distância social, lavar as mãos e ser vacinado quando for sua vez”, disse Cuomo em comunicado.

Segundo o Centro de Controle e Prevenção de Doenças, estão sendo analisados 48 possíveis casos de infecção pela variante brasileira nos Estados Unidos. O primeiro caso da P1 no país ocorreu no dia 25 de janeiro, em Minnesota. O paciente tinha viajado para o Brasil.

A entrada de brasileiros ou pessoas que tiverem passado pelo Brasil em solo americano está proibida deste uma determinação que entrou em vigor no dia 29 de maio de 2020. A restrição, entretanto, não é aplicada a pessoas que moram nos Estados Unidos ou sejam casadas com um cidadão americano. As que tem residência permanente no país ou que tenham filhos e irmãos americanos com residência permanente também estão autorizados a entrar no país – desde que tenham menos de 21 anos.

Pessoas convidadas pelo governo dos Estados Unidos, bem como os membros da tripulação de companhias aéreas, também estão isentas da proibição.