🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Mundo

‘Nunca vitimizei ninguém’, diz Bill Gates em depoimento sobre Jeffrey Epstein

Fundador da Microsoft foi convocado pelo Congresso Americano para esclarecer a natureza de sua relação com o infame financista

Por Flávio Monteiro 10 jun 2026, 16h35 | Atualizado em 10 jun 2026, 16h47
Gates criticou Trump no passado, principalmente em relação à resposta de seu primeiro governo à pandemia de COVID-19
O fundador da Microsoft, Bill Gates (Nicolas Liponne/NurPhoto/Getty Images)
Continua após publicidade
‘Nunca vitimizei ninguém’, diz Bill Gates em depoimento sobre Jeffrey Epstein Priorize VEJA no Google

Em depoimento à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o fundador da Microsoft, Bill Gates, declarou nunca ter “vitimizado ninguém”, quando questionado a respeito de seus vínculos com Jeffrey Epstein. Durante a sessão realizada nesta quarta-feira, 10, o bilionário também negou ter conhecimento prévio de qualquer conduta criminosa por parte do financista e disse nunca ter retribuído a tentativa de Epstein em cultivar um relacionamento.

“Quero deixar bem claro: nunca testemunhei nem tive qualquer indício de que Epstein estivesse envolvido em condutas criminosas contínuas”, afirmou Gates. “Nunca fui à sua ilha, ao seu rancho ou à sua casa na Flórida. Nunca vitimizei ninguém. Embora ele possa ter tentado cultivar um relacionamento pessoal, eu nunca tive interesse nisso e nunca retribuí”, completou.

De acordo com Gates, seu contato inicial com Epstein ocorreu em 2011, quando pessoas a quem “confiava no trabalho profissional e filantrópico” o apresentaram ao financista. O bilionário alega que as interações iniciais foram breves, limitadas a reuniões preliminares que duraram até o ano seguinte, limitadas a discutir assuntos de trabalho.

Siga

+ Bill Gates pede desculpas a funcionários por vínculos com Epstein

Continua após a publicidade

“Lembro-me de ter conhecimento de que Epstein havia enfrentado problemas legais anteriores, mas não compreendia totalmente a extensão dos crimes que ele cometeu”, disse o fundador da Microsoft, em referência à condenação de Epstein em 2008, quando o financista confessou ser culpado de solicitação de prostituição e solicitação de prostituição com uma menor.

Conversas mais extensas ocorreram em 2013 e 2014, dessa vez com o objetivo de identificar fundos de doadores e indivíduos interessados em fazer contribuições significativas à filantropia. No entanto, Gates afirma que, após comparecer a uma reunião com supostos doadores potenciais reunidos por Epstein, percebeu que ninguém estava interessado o suficiente e que o financista jamais cumpriria suas promessas.

Continua após a publicidade

“Disse a ele que não iríamos mais longe e parei de me comunicar ou me encontrar com ele”, conta Gates.

+ Gates diz se arrepender de ‘cada minuto’ com Epstein

Continua após a publicidade

O depoimento integra uma ampla investigação do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA sobre Epstein, um criminoso sexual e pedófilo condenado. Gates foi convocado após seu nome aparecer em documentos relacionados ao caso, publicados pelo Departamento de Justiça. Os registros revelam operações financeiras ilegais, conversas pessoais e fotos privadas do financista com diferentes personalidades.

As imagens mostram Gates em diferentes momentos, aparecendo ao lado de Epstein, do ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor e também junto a mulheres não identificadas. Mas o ponto de maior destaque foi um e-mail redigido pelo financista sugerindo que o bilionário teria pedido ajuda para esconder uma infecção sexualmente transmitida (IST) que foi contraída após relações sexuais com “garotas russas”.

Continua após a publicidade

Segundo o bilionário, o material fazia parte de um conjunto de informações reunidas por Epstein para forçar uma reaproximação entre ambos. “Como o público agora pode ver, com base no que foi divulgado nos arquivos, Epstein estava tentando usar informações sobre minhas infidelidades – além de muitas mentiras que ele acrescentou – para me pressionar a retomar o relacionamento com ele”, afirma.

Veja as fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça:

Continua após a publicidade
Jeffrey Epstein e Bill Gates.
Jeffrey Epstein e Bill Gates. (Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos/Divulgação)
Bill Gates e príncipe Andrew.
Bill Gates e príncipe Andrew. (Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos/Divulgação)
Arquivos Esptein: Bill Gates e uma mulher não identificada.
Arquivos Esptein: Bill Gates e uma mulher não identificada. (Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos/Divulgação)
Arquivos Esptein: Bill Gates e uma mulher não identificada.
Arquivos Esptein: Bill Gates e uma mulher não identificada. (Comitê de Supervisão da Câmara dos Estados Unidos/Divulgação)
Publicidade
TAGS:
América do Norte
Bill Gates
Congresso Americano
Estados Unidos
Jeffrey Epstein
Microsoft
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).