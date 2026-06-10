‘Nunca vitimizei ninguém’, diz Bill Gates em depoimento sobre Jeffrey Epstein

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Bill Gates depôs à Câmara dos EUA sobre seus laços com Jeffrey Epstein, negando ter “vitimizado ninguém” ou conhecimento prévio dos crimes do financista. Ele detalhou como Epstein tentou forçar uma reaproximação usando informações sobre suas infidelidades, que Gates classifica como mentiras e tentativa de chantagem.

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Em depoimento à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o fundador da Microsoft, Bill Gates, declarou nunca ter “vitimizado ninguém”, quando questionado a respeito de seus vínculos com Jeffrey Epstein. Durante a sessão realizada nesta quarta-feira, 10, o bilionário também negou ter conhecimento prévio de qualquer conduta criminosa por parte do financista e disse nunca ter retribuído a tentativa de Epstein em cultivar um relacionamento.

“Quero deixar bem claro: nunca testemunhei nem tive qualquer indício de que Epstein estivesse envolvido em condutas criminosas contínuas”, afirmou Gates. “Nunca fui à sua ilha, ao seu rancho ou à sua casa na Flórida. Nunca vitimizei ninguém. Embora ele possa ter tentado cultivar um relacionamento pessoal, eu nunca tive interesse nisso e nunca retribuí”, completou.

De acordo com Gates, seu contato inicial com Epstein ocorreu em 2011, quando pessoas a quem “confiava no trabalho profissional e filantrópico” o apresentaram ao financista. O bilionário alega que as interações iniciais foram breves, limitadas a reuniões preliminares que duraram até o ano seguinte, limitadas a discutir assuntos de trabalho.

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“Lembro-me de ter conhecimento de que Epstein havia enfrentado problemas legais anteriores, mas não compreendia totalmente a extensão dos crimes que ele cometeu”, disse o fundador da Microsoft, em referência à condenação de Epstein em 2008, quando o financista confessou ser culpado de solicitação de prostituição e solicitação de prostituição com uma menor.

Conversas mais extensas ocorreram em 2013 e 2014, dessa vez com o objetivo de identificar fundos de doadores e indivíduos interessados em fazer contribuições significativas à filantropia. No entanto, Gates afirma que, após comparecer a uma reunião com supostos doadores potenciais reunidos por Epstein, percebeu que ninguém estava interessado o suficiente e que o financista jamais cumpriria suas promessas.

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“Disse a ele que não iríamos mais longe e parei de me comunicar ou me encontrar com ele”, conta Gates.

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O depoimento integra uma ampla investigação do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA sobre Epstein, um criminoso sexual e pedófilo condenado. Gates foi convocado após seu nome aparecer em documentos relacionados ao caso, publicados pelo Departamento de Justiça. Os registros revelam operações financeiras ilegais, conversas pessoais e fotos privadas do financista com diferentes personalidades.

As imagens mostram Gates em diferentes momentos, aparecendo ao lado de Epstein, do ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor e também junto a mulheres não identificadas. Mas o ponto de maior destaque foi um e-mail redigido pelo financista sugerindo que o bilionário teria pedido ajuda para esconder uma infecção sexualmente transmitida (IST) que foi contraída após relações sexuais com “garotas russas”.

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Segundo o bilionário, o material fazia parte de um conjunto de informações reunidas por Epstein para forçar uma reaproximação entre ambos. “Como o público agora pode ver, com base no que foi divulgado nos arquivos, Epstein estava tentando usar informações sobre minhas infidelidades – além de muitas mentiras que ele acrescentou – para me pressionar a retomar o relacionamento com ele”, afirma.

Veja as fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça:

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