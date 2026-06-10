‘Nunca vitimizei ninguém’, diz Bill Gates em depoimento sobre Jeffrey Epstein
Fundador da Microsoft foi convocado pelo Congresso Americano para esclarecer a natureza de sua relação com o infame financista
Em depoimento à Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, o fundador da Microsoft, Bill Gates, declarou nunca ter “vitimizado ninguém”, quando questionado a respeito de seus vínculos com Jeffrey Epstein. Durante a sessão realizada nesta quarta-feira, 10, o bilionário também negou ter conhecimento prévio de qualquer conduta criminosa por parte do financista e disse nunca ter retribuído a tentativa de Epstein em cultivar um relacionamento.
“Quero deixar bem claro: nunca testemunhei nem tive qualquer indício de que Epstein estivesse envolvido em condutas criminosas contínuas”, afirmou Gates. “Nunca fui à sua ilha, ao seu rancho ou à sua casa na Flórida. Nunca vitimizei ninguém. Embora ele possa ter tentado cultivar um relacionamento pessoal, eu nunca tive interesse nisso e nunca retribuí”, completou.
De acordo com Gates, seu contato inicial com Epstein ocorreu em 2011, quando pessoas a quem “confiava no trabalho profissional e filantrópico” o apresentaram ao financista. O bilionário alega que as interações iniciais foram breves, limitadas a reuniões preliminares que duraram até o ano seguinte, limitadas a discutir assuntos de trabalho.
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“Lembro-me de ter conhecimento de que Epstein havia enfrentado problemas legais anteriores, mas não compreendia totalmente a extensão dos crimes que ele cometeu”, disse o fundador da Microsoft, em referência à condenação de Epstein em 2008, quando o financista confessou ser culpado de solicitação de prostituição e solicitação de prostituição com uma menor.
Conversas mais extensas ocorreram em 2013 e 2014, dessa vez com o objetivo de identificar fundos de doadores e indivíduos interessados em fazer contribuições significativas à filantropia. No entanto, Gates afirma que, após comparecer a uma reunião com supostos doadores potenciais reunidos por Epstein, percebeu que ninguém estava interessado o suficiente e que o financista jamais cumpriria suas promessas.
“Disse a ele que não iríamos mais longe e parei de me comunicar ou me encontrar com ele”, conta Gates.
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O depoimento integra uma ampla investigação do Comitê de Supervisão da Câmara dos Representantes dos EUA sobre Epstein, um criminoso sexual e pedófilo condenado. Gates foi convocado após seu nome aparecer em documentos relacionados ao caso, publicados pelo Departamento de Justiça. Os registros revelam operações financeiras ilegais, conversas pessoais e fotos privadas do financista com diferentes personalidades.
As imagens mostram Gates em diferentes momentos, aparecendo ao lado de Epstein, do ex-príncipe Andrew Mountbatten-Windsor e também junto a mulheres não identificadas. Mas o ponto de maior destaque foi um e-mail redigido pelo financista sugerindo que o bilionário teria pedido ajuda para esconder uma infecção sexualmente transmitida (IST) que foi contraída após relações sexuais com “garotas russas”.
Segundo o bilionário, o material fazia parte de um conjunto de informações reunidas por Epstein para forçar uma reaproximação entre ambos. “Como o público agora pode ver, com base no que foi divulgado nos arquivos, Epstein estava tentando usar informações sobre minhas infidelidades – além de muitas mentiras que ele acrescentou – para me pressionar a retomar o relacionamento com ele”, afirma.
Veja as fotos divulgadas pelo Departamento de Justiça: