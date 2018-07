Número oficial de mortos por incêndios na Grécia chega a 91

zoom_out_map 1 /20 Edifícios queimam atrás de árvores na cidade de Mati, na Grécia. As autoridades regionais declararam estado de emergência nas partes leste e oeste da área metropolitana de Atenas, quando os incêndios se espalharam por florestas de pinheiros e assentamentos à beira-mar em ambos os lados da capital grega - 23/07/2018 (Thanassis Stavrakis/AP)

zoom_out_map 2 /20 O sol é visto através da densa fumaça de um incêndio florestal na cidade de Kineta, na Grécia - 23/07/2018 (Thanassis Stavrakis/AP)

zoom_out_map 3 /20 A fotografia aérea mostra a destruição causada por um incêndio florestal nas casas do vilarejo de Mari, na Grécia - 24/07/2018 (Savvas Karmaniolas/AFP)

zoom_out_map 4 /20 O interior de uma casa é visto em chamas durante um incêndio florestal no vilarejo de Mati, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Angelos Tzortzinis/AFP)

zoom_out_map 5 /20 Bombeiro avista uma casa em chamas em Kineta, perto de Atenas, durante um incêndio florestal no qual 300 bombeiros, cinco aeronaves e dois helicópteros foram mobilizados para enfrentar a situação - 23/07/2018 (Valerie Gache/AFP)

zoom_out_map 6 /20 Bombeiro trabalha para conter as chamas de um incêndio florestal em Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 7 /20 Bombeiros e voluntários trabalham no combate às chamas, durante incêndio florestal no vilarejo de Kineta, próximo de Atenas, Grécia - 24/07/2018 (Valerie Gache/AFP)

zoom_out_map 8 /20 Vista aérea mostra casas destruídas por incêndio florestal que atingiu o vilarejo de Mati, próximo de Atenas, Grécia - 25/07/2018 (Antonis Nicolopoulos/Eurokinissi/Reuters)

zoom_out_map 9 /20 Casa destruída por incêndio florestal no vilarejo de Mati, nos arredores de Atenas, Grécia - 25/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 10 /20 Imagem de Jesus Cristo é vista durante incêndio florestal no vilarejo de Mati, nos arredores de Atenas, Grécia - 25/07/2018 (Alkis Konstantinidise/Reuters)

zoom_out_map 11 /20 Mulher chora enquanto tenta encontrar seu cachorro, depois de um incêndio na aldeia de Mati, perto de Atenas, na Grécia - 24/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 12 /20 Carros ficam destruídos após um incêndio na aldeia de Mati, perto de Atenas, na Grécia - 24/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 13 /20 Soldado segura uma mangueira enquanto um incêndio florestal avança sobre a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 14 /20 Incêndio florestal avança sobre a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

zoom_out_map 15 /20 Incêndio florestal avança sobra a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

zoom_out_map 16 /20 Moradores observam incêndio florestal na cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

zoom_out_map 17 /20 Carros bloqueiam uma estrada durante um incêndio em Kineta, perto de Atenas - 23/07/2018 (Valerie Gache/AFP)

zoom_out_map 18 /20 Uma densa camada de fumaça cobre uma estrada durante um incêndio florestal em Kineta, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Alkis Konstantinidis/Reuters)

zoom_out_map 19 /20 Mais de 300 bombeiros, cinco aeronaves e dois helicópteros foram mobilizados para enfrentar um grave incêndia florestal em Kineta, nos arredores de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Valerie Gache/AFP)

zoom_out_map 20/20 Bombeiros, soldados e moradores carregam uma mangueira enquanto um incêndio florestal atinge a cidade de Rafina, perto de Atenas, na Grécia - 23/07/2018 (Costas Baltas/Reuters)

O número de mortos nos incêndios que começaram na segunda-feira passada (23) na Grécia chegou a 91, segundo o último relatório oficial dos bombeiros. O fogo, que atinge o litoral da região da Ática, é considerado o mais letal da Europa desde 1900.

Todas as mortes ocorreram na cidade de Mati. Do total, 87 corpos foram encontrados em regiões do município afetadas pelas chamas, enquanto as outras quatro pessoas morreram após serem levadas a hospitais.

O serviço de bombeiros informou que, oficialmente, há 25 pessoas desaparecidas, mas acrescentou que apenas 59 do total de mortos registrados estão identificados, motivo pelo qual as autoridades acreditam que alguns dos procurados podem estar entre eles.

Dos mais de 180 feridos que foram internados há uma semana, 45 pessoas continuam hospitalizadas, entre elas uma criança.

Na última quinta-feira (27), o governo grego declarou suspeita que o incêndio tenha sido iniciado propositalmente. Uma investigação está sendo conduzida para verificar a origem das chamas.

(Com EFE)