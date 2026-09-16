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Número de pessoas desaparecidas em tragédia no Nepal sobe para 6.150

Quantidade divulgada nesta quarta-feira, 16, tem mil pessoas a mais que na última contagem

Por Luiza Zubelli, Caio Saad Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 set 2026, 17h06
Mulher de meia-idade, com expressão triste, vestindo um salwar kameez rosa estampado e calças vermelhas, caminha sobre escombros em frente a uma casa destruída por enchentes. A casa tem janelas quebradas e está cheia de lama e galhos, com detritos pendurados no andar superior
Rastros da inundação na fronteira entre Tibete e Nepal (ARUN SANKAR/AFP)
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Número de pessoas desaparecidas em tragédia no Nepal sobe para 6.150 Priorizar nos meus resultados Google

A Autoridade Nacional de Redução e Gestão de Riscos de Desastres do Nepal (NDRRMA) atualizou, nesta quarta-feira, 16, o número de pessoas desaparecidas devido às devastadoras enchentes que abalaram o país no dia 26 de agosto. O balanço, segundo a agência estatal, subiu para 6.150, quase mil pessoas a mais do que nos dados divulgados na terça-feira 15.

“Estamos coletando informações sobre as pessoas desaparecidas junto aos escritórios distritais e revisamos os dados após a verificação”, afirmou a porta-voz da autoridade de desastres, Shanti Mahat, à agência de notícias AFP.

A avalanche, ocorrida devido ao colapso de uma geleira do Himalaia na fronteira entre o Nepal e o Tibete, território autônomo na China, resultou em 1.446 mortos e pelo menos 6.669 desaparecidos nos dois países.

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Entre os desaparecidos estão centenas de estrangeiros que viajaram para fazer trilhas no Himalaia, assim como peregrinos hindus em uma jornada espiritual no monte sagrado Kailash, no Tibete.

De acordo com a NDRRMA, do final de agosto para cá, o número de corpos recuperados no território nepalês chegou a 1.403, mas apenas 105 deles foram identificados. No lado chinês, a imprensa estatal informou que o balanço é de 43 mortos e 519 desaparecidos.

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Reconstrução

Após a tragédia, o porta-voz do ministério de Relações Exteriores do Nepal, Lok Bahadur Chhetri, afirmou a jornalistas que os esforços de reconstrução do país custarão aproximadamente US$ 4,78 bilhões (R$ 24,4 bilhões).

Segundo ele, desse montante, cerca de US$ 57,7 milhões (R$ 295 milhões) serão necessários para os esforços de recuperação e reconstrução a curto prazo nos próximos seis meses, enquanto aproximadamente US$ 4,71 bilhões (R$ 24 bilhões) serão destinados à reconstrução a longo prazo.

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Apelo internacional

As autoridades nepalesas afirmam que o país precisa de apoio internacional contínuo para se adaptar a um ambiente montanhoso em rápida transformação. Na próxima semana, o primeiro-ministro do país, Balendra Shah, fará sua primeira viagem ao exterior como chefe de governo para discursar na Assembleia Geral da ONU sobre a questão.

Em ocasiões anteriores, Shah já havia declarado que os nepaleses deveriam relatar “com firmeza” à comunidade internacional os desastres que o país sofreu em decorrência da mudança climática.

O Nepal, um país predominantemente rural com cerca de 30 milhões de habitantes, contribui com uma fração mínima das emissões globais de gases de efeito estufa em comparação com as nações industrializadas.

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Calor sem precedentes

O colapso de uma geleira no Himalaia, que desencadeou as inundações repentinas e fatais, ocorreu após um período de calor excepcional na região. Uma recente análise de dados meteorológicos indica que a área atingiu temperaturas sem precedentes para o fim de agosto, levantando novas hipóteses sobre a possível influência das mudanças climáticas no desastre.

Segundo dados reconstituídos por Robert Rohde, cientista-chefe da organização independente Berkeley Earth, com sede na Califórnia, a temperatura média no local ficou próxima de 5°C entre 21 e 26 de agosto. Em mais de 55 anos de registros, a região não havia ultrapassado os 4°C durante esse mesmo período do ano. A reconstrução foi feita a partir do modelo climático ERA5, do observatório europeu Copernicus, e de informações de 14 estações meteorológicas instaladas em áreas de grande altitude.

A temperatura média registrada nesses seis dias foi cerca de 1,8°C superior à observada em meados do século XX. A avalanche também ocorreu durante o quarto verão mais quente já registrado na região de Langtang desde o início da série de dados do Copernicus, em 1970.

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Sem o calor adicional provocado pelas mudanças climáticas, um padrão de temperaturas comparável “provavelmente só ocorreria uma vez a cada milhares de anos”, afirmou Rohde à agência de notícias AFP.

O resultado foi um enorme deslizamento de terra que liberou 200 milhões de metros cúbicos de rocha e gelo, volume de detritos suficiente para encher cerca de 100 estádios de futebol. Ao despencar em alta velocidade, essa massa transformou-se em um tsunami de água, rocha e sedimentos, matando as milhares de pessoas que estavam em seu caminho.

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