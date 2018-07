Número de mortos por fortes chuvas no Japão chega a 155

zoom_out_map 1 /22 Equipes de resgate procuram pessoas desaparecidas em uma casa danificada pela forte chuva na cidade de Kumano, no Japão - 09/07/2018 (Kyodo/Reuters)

zoom_out_map 2 /22 Policiais chegam para trabalhar no resgate de vítimas e retirada de destroços espalhados em uma rua destruída após inundações em Kumano, prefeitura de Hiroshima, no Japão - 09/07/2018 (Martin Bureau/AFP)

zoom_out_map 3 /22 Casa fica seriamente danificada em uma área atingida pelas inundações em Kumano, prefeitura de Hiroshima, no Japão - 09/07/2018 (Martin Bureau/AFP)

zoom_out_map 4 /22 Moradores descansam em um centro de evacuação em Kurashiki, prefeitura de Okayama no Japão, após deixarem suas casas devido às fortes chuvas, inundações e deslizamentos na região - 09/07/2018 (Jiji Press/AFP)

zoom_out_map 5 /22 Moradores tentam erguer um veículo preso em uma área atingida pela enchente em Kurashiki, prefeitura de Okayama, no Japão - 09/07/2018 (Jiji Press/AFP)

zoom_out_map 6 /22 Moradores recebem água perto de uma área inundada na escola secundária Mihara Daini, que tem servido como uma estação de abastecimento de emergência, em Mihara, prefeitura de Hiroshima, no Japão - 09/07/2018 (Issei Kato/Reuters)

zoom_out_map 7 /22 Funcionário de um supermercado empurra um carrinho, com itens enlameados, em uma área inundada na cidade de Mabi em Kurashiki, prefeitura de Okayama, no Japão - 09/07/2018 (Issei Kato/Reuters)

zoom_out_map 8 /22 Moradores são resgatados de uma área inundada por soldados da Força de Autodefesa em Kurashiki, no sul do Japão - 07/07/2018 (Kyodo/Reuters)

zoom_out_map 9 /22 Imagem área mostra área inundada após a chuva pesada em Kurashiki, Okayama, no Japão - 08/07/2018 (Kyodo/Reuters)

zoom_out_map 10 /22 Moradores resgatam cães da área inundada em Kurashiki, Okayama, no Japão - 08/07/2018 (Jiji Press/AFP)

zoom_out_map 11 /22 Casal de idosos olha para uma área inundada após a chuva pesada em Kurashiki, Prefeitura de Okayama, no Japão - 08/07/2018 (Kyodo/Reuters)

zoom_out_map 12 /22 Morador caminha em frente a casas submersas e destruídas em uma área inundada na cidade de Mabi, em Kurashiki, província de Okayama, no Japão - 08/07/2018 (Issei Kato/Reuters)

zoom_out_map 13 /22 Forças de Autodefesa remover pedras espalhadas pelo fluxo de detritos em Hiroshima após as fortes chuvas que provocaram inundações no Japão - 08/07/2018 (Jiji Press/AFP)

zoom_out_map 14 /22 Casas submersas e destruídas são vistas em uma área inundada na cidade de Mabi, em Kurashiki, província de Okayama, no Japão - 08/07/2018 (Issei Kato/Reuters)

zoom_out_map 15 /22 Residentes recolhem seus pertences em uma área inundada em Kurashiki, província de Okayama, Japão - 08/07/2018 (Issei Kato/Reuters)

zoom_out_map 16 /22 Um homem caminha por uma rua devastada durante as inundações em Saka, na província de Hiroshima, no Japão - 08/07/2018 (Martin Bureau/AFP)

zoom_out_map 17 /22 Moradores são retirados em um bote de uma área inundada em Kurashiki, Prefeitura de Okayama, no Japão - 08/07/2018 (Kyodo/Reuters)

zoom_out_map 18 /22 Moradores caminham ao lado de um carro danificado em uma área inundada em Kurashiki, província de Okayama, Japão - 08/07/2018 (Issei Kato/Reuters)

zoom_out_map 19 /22 Morador é resgatado por um helicóptero de uma casa submersa em uma área inundada em Kurashiki, sul do Japão - 07/07/2018 (Kyodo/Reuters)

zoom_out_map 20 /22 Carros ficam presos na lama após inundações em Saka, prefeitura de Hiroshima, no Japão - 08/07/2018 (Martin Bureau/AFP)

zoom_out_map 21 /22 Mulher tira foto de inundação próximo do Rio Kamo, em Kyoto - 05/07/2018 (Kyodo/Reuters) Mulher tira foto de inundação próximo do Rio Kamo, em Kyoto - 05/07/2018

zoom_out_map 22/22 Equipes de resgate recolhem escombros após fortes chuvas atingirem Hiroshima, oeste do Japão - 07/07/2018 (Kyodo/Reuters) Equipes de resgate recolhem escombros após fortes chuvas atingirem Hiroshima, oeste do Japão - 07/07/2018

Chegou a 155 o número de mortos por causa das fortes chuvas e inundações no sudoeste de Japão, segundo dados divulgados nesta terça-feira (10) pelo governo japonês. As equipes de resgate continuam na busca por cerca de 70 desaparecidos.

Os níveis recorde de precipitações desde a última quinta-feira (5) no arquipélago japonês provocaram inundações e deslizamentos de terra, especialmente graves nas cidades de Hiroshima e Ehime, onde as chuvas arrasaram milhares de casas e deixaram vários povoados completamente isolados. Mais de 5 milhões de pessoas foram aconselhadas a deixar suas casas.

A maioria das mortes foi registrada nessas duas cidades e também em Okayama, no sudoeste do país. Os últimos dados divulgados hoje pelo porta-voz do governo do Japão, Yoshihide Suga, não informam o número exato de desaparecidos. Porém, a imprensa japonesa avalia que devem ser entre 59 e 74 pessoas.

O primeiro-ministro, Shinzo Abe, anunciou hoje que visitará a cidade de Okayama. Ele cancelou na segunda-feira (9) sua viagem para a Europa e o Oriente Médio a fim de coordenar pessoalmente as tarefas de assistência às vítimas.

“Vamos avaliar as necessidades das vítimas e impulsionar uma pronta reconstrução da região”, disse Abe, após uma reunião de emergência do seu gabinete, conforme divulgou a agência japonesa Kyodo.

Esta catástrofe já se transformou em uma das piores e mais fatais no país desde as chuvas registradas em 1982, que deixaram cerca de 300 mortos.

(Com EFE)