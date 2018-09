Número de mortos por Florence sobe para 32 e inundações ainda ameaçam EUA

zoom_out_map 1/44 Cães em pânico abandonados em um canil por seu dono que fugiu das enchentes provocadas pela passagem do furacão Florence, são resgatados pelo voluntário Ryan Nichols em Leland, na Carolina do Norte - 16/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 2/44 Cães em pânico que foram deixados enjaulados por um proprietário que fugiu das enchentes provocadas pelo furacão Florence, nadam livres após serem libertados em Leland, na Carolina do Norte - 16/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 3/44 Gato se agarra a um trailer em meio a uma inundação antes de ser resgatado em Burgaw, na Carolina do Norte - 17/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 4/44 Homens sentam-se no teto de um carro coberto de água em Wallace, na Carolina do Sul - 17/09/2018 (Sean Rayford/Getty Images)

zoom_out_map 5/44 Igreja fica cercada de água depois que o furacão Florence atingir a cidade Conway, na Carolina do Sul - 17/09/2018 (Sean Rayford/AP)

zoom_out_map 6/44 Homem usa seu trator para transportar sua família e animais de estimação em meio a enchente provocada pela passagem do furacão Florence em Burgaw, na Carolina do Norte - 17/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 7/44 O pequeno Oliver Kelly, de apenas 1 ano, chora ao ser resgatado das enchentes provocadas pela passagem do furacão Florence em Leland, na Carolina do Norte - 16/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 8/44 Ônibus escolares, ficam submersos em um pátio após enchente causada pela passagem do furacão Florence em Lumberton, Carolina do Norte - 17/09/2018 (Jason Miczek/Reuters)

zoom_out_map 9/44 Mulher abraça seus cães de estimação após ser retirada de uma região inundada em Burgaw, na Carolina do Norte - 17/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 10/44 Membros Guarda Costeira resgatam animais de estimação encalhados pela água da enchente causada pelo furacão Florence perto de Riegelwood, Carolina Norte - 16/09/2018 (U.S. Coast Guard/Petty Officer 2nd Class Loumania Stewart/Reuters)

zoom_out_map 11/44 Árvore desaba sobre instalações habitacionais da Marine Corps Base Camp Lejeune e Marine Corps Air Station New River após passagem do furacão Florence, na Carolina do Norte - 15/09/2018 (Navy Office of Information/Isaiah GOMEZ/AFP)

zoom_out_map 12/44 Rua fica inundada após passagem do furacão Florence em Oak Island, Carolina do Norte - 16/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 13/44 Barco vai parar no quintal de uma casa após a passagem do furacão Florence em New Bern, Carolina do Norte - 16/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

zoom_out_map 14/44 Membro da equipe de busca e resgate urbana da Carolina do Norte tenta andar por um bairro inundado em busca de moradores que ficaram para trás enquanto Florence continua a provocar fortes chuvas em Fayetteville, Carolina do Norte - 16/09/2018 (David Goldman/AP)

zoom_out_map 15/44 Carros ficam submersos em uma rua inundada após passagem do furacão Florence em Wilmington, na Carolina do Norte - 15/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 16/44 Carro esportivo fica coberto por galhos de árvores derrubadas pela passagem do Furacão Florence em Wilmington, Carolina do Norte - 14/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 17/44 Casa fica destruída após passagem do Furacão Florence em Winnabow, na Carolina do Norte - 15/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 18/44 Doca fica completamente destruída pelos fortes ventos e ondas provocados pela passagem do furacão Florence em Atlantic Beach, no estado da Carolina do Norte - 15/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images)

zoom_out_map 19/44 Flamingos são abrigados como parte dos preparativos para a chegada do furacão Florence no Riverbanks Zoo and Garden na Carolina do Sul - 13/09/2018 (Riverbanks Zoo And Garden/Reuters)

zoom_out_map 20/44 Voluntários auxiliam no resgate de uma criança e sua família em uma região inundada em James City, na Carolina do Norte - 14/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images)

zoom_out_map 21/44 Semáforos são danificados após a passagem do furacão Florence em Wilmington, no estado americano da Carolina do Norte - 14/09/2018 (Jonathan Drake/Reuters)

zoom_out_map 22/44 Flamingos são evacuados do Zoológico Riverbanks, durante a passagem do furacão Florence no estado americano da Carolina do Sul - 13/09/2018 (Riverbanks Zoo And Garden/Reuters)

zoom_out_map 23/44 Fachada de restaurante fica danificada após ser atingida pelos ventos do furacão Florence em Myrtle Beach, na Carolina do Sul - 14/09/2018 (Joe Raedle/Getty Images)

zoom_out_map 24/44 Equipes de resgate e voluntários ajudam a resgatar uma mulher e seu cachorro de sua casa inundada durante passagem do furacão Florence em James City, na Carolina do Norte - 14/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images)

zoom_out_map 25/44 Ventos fortes e tempestades do furacão Florence atingem Swansboro, no estado da Carolina do Norte - 14/09/2018 (Tom Copeland/AP)

zoom_out_map 26/44 Caminhão atravessa a tempestade em uma rodovia em Swansboro, na Carolina do Norte - 14/09/2018 (Tom Copeland/AP)

zoom_out_map 27/44 Água do rio Neuse começa a inundar as casas enquanto o furacão Florence toca a terra em New Bern, Carolina do Norte - 13/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

zoom_out_map 28/44 Homem cobre os olhos de uma rajada de vento e areia provocada pela aproximação do furacão Florence em Myrtle Beach, na Carolina do Sul - 14/09/2018 (David Goldman/AP)

zoom_out_map 29/44 Repórter da CNN anuncia o Furacão Florence tocando o solo dos Estados Unidos em Wilmington, na Carolina do Norte - 14/09/2018 (CNN/Reprodução)

zoom_out_map 30/44 Mulher tem os cabelos bagunçados pelos fortes ventos do furacão Florence em Myrtle Beach, nos Estados Unidos - 14/09/2018 (Joe Raedle/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 31/44 Uma placa de sinalização de fechamento do Parque 'Union Point' é vista nas águas da inundação do Rio Neuse, causada pela aproximação do Furacão Florence em New Bern, na Carolina do Norte - 13/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images)

zoom_out_map 32/44 Residentes de New Bern, na Carolina do Norte, andam nas águas da inundação do Rio Neuse após a passagem do Furacão Florence - 13/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images)

zoom_out_map 33/44 Homens carregam o carro com pertences para a evacuação enquanto o Furacão Florence se aproxima de New Bern, na Carolina do Norte - 13/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 34/44 Homem navega em um barco improvisado com peças de metal e um remo, após a inundação causada pelo Rio Neuse, devido a passagem do Furacão Florence em New Bern, na Carolina do Norte - 13/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 35/44 Lata de lixo flutua após o rio Neuse transbordar, durante a passagem do furacão Florence em New Bern, no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Chip Somodevilla/Getty Images/AFP)

zoom_out_map 36/44 Union Point Park é inundado após a passagem do furacão Florence, em New Bern, cidade localizada no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

zoom_out_map 37/44 Avenida é vista vazia antes da passagem do furacão Florence, na cidade de Wilmington, localizada no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Andrew Caballero-Reynolds/AFP)

zoom_out_map 38/44 Rio Neuse transborda durante a passagem do furacão Florence, em New Bern, no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

zoom_out_map 39/44 Union Point Park é inundado após a passagem do furacão Florence, em New Bern, cidade localizada no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

zoom_out_map 40/44 Estabelecimento recebe tapumes de madeira em sua fachada, como medida de proteção para a passagem do furacão Florence, em New Bern, no estado americano da Carolina do Norte - 13/09/2018 (Eduardo Munoz/Reuters)

zoom_out_map 41/44 Prateleiras ficam vazias em um supermercado enquanto as pessoas estocam os alimentos antes da chegada do furacão Florence em Myrtle Beach, Carolina do Sul - 12/09/2018 (Joe Raedle/Getty Images)

zoom_out_map 42/44 Câmera de satélite mostra o avanço do furacão Florence sobre a costa leste dos Estados Unidos - 13/09/2018 (NOOA/RAMMB/AFP)

zoom_out_map 43/44 Câmera de alta definição posicionada do lado de fora da Estação Espacial Internacional captura o olho do furacão Florence através do Atlântico em direção à costa leste dos Estados Unidos - 12/09/2018 (Nasa/AFP)