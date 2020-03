Número de mortos por Covid-19 no mundo ultrapassa 30 mil

O novo coronavírus já causou pelo menos 30.003 mortes em todo o mundo desde dezembro. Desde o início da epidemia, mais de 640.770 casos de contágio foram registrados em 183 países ou territórios. O número de casos positivos diagnosticados, no entanto, reflete apenas uma parte do número total de infecções, devido às diferentes políticas dos países para realizar o diagnóstico. Alguns testam somente pessoas que precisam de hospitalização, por exemplo.

Nas últimas 24 horas, houve 3.417 novas mortes e 68.734 infecções em todo o mundo. Neste mesmo período, os países que registraram mais mortes foram a Itália, com 889 novas mortes, Espanha (832) e Estados Unidos (453).

O número de óbitos na Itália, que registrou sua primeira morte ligada ao vírus no final de fevereiro, é de 10.023. O país já registrou 92.472 infecções. Autoridades italianas consideram que 12.384 pessoas foram curadas.

Depois da Itália, os países mais afetados são Espanha com 5.690 mortes e 72.248 casos; China continental com 3.295 mortes (81.394 casos); Irã, com 2.517 mortes (35.408 casos); e França, com 2.314 mortes (37.575 casos).

A China continental (sem contar Hong Kong e Macau), onde a epidemia eclodiu no final de dezembro, registra um total de 81.394 pessoas infectadas, das quais 3.295 morreram e 74.971 ficaram completamente curadas. Nas últimas 24 horas, foram registrados 54 novos casos e três mortes.

Os Estados Unidos são o país com mais infectados, 115.547, dos quais 1.891 mortos e 921 curados.

Nas últimas 24 horas, Brunei, Togo, Catar, Sri Lanka e Jordânia anunciaram as primeiras mortes pela doença.

Este balanço foi feito com base nos dados das autoridades nacionais com informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

(Com AFP)