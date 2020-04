Número de mortos por coronavírus nos EUA ultrapassa 40 mil

O número de mortos nos Estados Unidos pelo novo coronavírus aumentou para mais de 40.000 neste domingo, o mais alto do mundo e quase o dobro do número de mortes no segundo país mais atingido, a Itália.

O número de mortos no país aumentou de 30.000 para 40.000 em quatro dias, após a inclusão de mortes não provadas, mas prováveis, de Covid-19 relatadas pela cidade de Nova York. O país têm de longe o maior número mundial de casos confirmados de coronavírus, com mais de 744.000 pessoas infectadas.

Dados divulgados pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos nesta quinta-feira, 16, apontam que 22 milhões de cidadãos do país solicitaram auxílio-desemprego no último mês, em meio à pandemia de coronavírus.

Os números alarmantes colocam pressão sobre o presidente Donald Trump, que na véspera afirmou que “o pico já passou” e que algumas medidas de isolamento social devem ser flexibilizadas para reduzir o impacto na economia.

Continua após a publicidade

“Tem de haver um equilíbrio. Temos de voltar ao trabalho”, afirmou Trump, em entrevista na Casa Branca na quarta-feira 15. Na última semana, foram 5,245 milhões de pedidos de auxílio-desemprego, o que representa uma queda de 1,37 milhão em relação aos sete dias anteriores.