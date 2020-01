Número de mortos por coronavírus na China sobe para 25

A agência estatal da China, CGTN, confirmou, na noite desta quinta-feira, 23, que o número de mortos em decorrência do novo coronavírus no país subiu para 25, além disso, 835 casos foram confirmados. Já no Japão, o ministro da Saúde confirmou o segundo caso, um homem que é de Wuhan, cidade onde surgiu o vírus, e que estava em Tóquio.

Também nesta quinta-feira, a China isolou ao menos três cidades da província de Hubei na tentativa de conter a propagação da doença. Wuhan, Huanggang e Ezhou tiveram o transporte público suspenso e diversos espaços públicos fechados. Além disso, a saída de trens e voos foi vetada. A medida do governo chinês atinge cerca de 19,5 milhões de pessoas, sendo 11 mihões em Wuhan, 7,5 milhões em Huanggang e 1 milhão em Ezhou.

O bloqueio nas cidades foi considerado uma medida “correta” pelo diretor da Organização Mundial da Saúde (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus. Ele acredita que a quarentena vai ajudar a reduzir o risco de contaminação mundial. A mesma OMS disse nesta quinta-feira que “ainda é muito cedo” para declarar emergência mundial de saúde pública por causa do surgimento do novo coronavírus.