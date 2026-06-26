Número de mortos na Venezuela sobe para 920; mais de 50.000 estão desaparecidos, diz ONU

Os fortes tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, levaram ao desabamento de dezenas de edifícios, causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica e espalharam pânico pelo país.

De acordo com uma plataforma criada pela oposição venezuelana para que famílias possam localizar parentes, quase 36 mil pessoas estão desaparecidas. Segundo previsões do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), até 100.000 pessoas podem ter morrido.

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Mais cedo, na quinta-feira, a presidente interina, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência. “É uma verdadeira tragédia. Estamos realizando esforços muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir”, prometeu.

Os resgates avançam lentamente e ainda há corpos visíveis sob os escombros. O presidente da Assembleia Nacional e irmão da presidente interina, Jorge Rodríguez, afirmou que o governo contabilizou mais de 200 pessoas presas nos escombros.

Em um discurso na quinta-feira, a presidente interina anunciou o deslocamento de equipes de outros estados para Caracas e La Guaira, assim como o envio de equipes internacionais, que começaram a desembarcar no país.

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Socorristas de El Salvador e do México já estão em Caracas. A imprensa venezuelana também informou sobre a chegada de equipes e insumos do Chile e da Suíça.

Após a promessa do presidente Donald Trump de ajudar seus “novos e grandes amigos”, o governo dos Estados Unidos ofereceu 150 milhões de dólares e o envio de dois navios de guerra, aviões de transporte e helicópteros para apoiar a Venezuela.

Um general do Comando Sul, Kevin J. Jarrard, já está em Caracas para “supervisionar” as operações para salvar vidas e prestar “assistência humanitária nas zonas afetadas”.

O governo do Brasil enviou ensta sexta-feira, um avião KC-390 da Força Aérea Brasileira (FAB) com uma missão humanitária para auxiliar nas buscas por desaparecidos na Venezuela.

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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva informou ainda que outro voo sairá no sábado com mais ajuda. O avião levará equipamentos para a montagem de um hospital de campanha, 100 purificadores de água com painel solar, medicamentos e material médico para cirurgias.

Outros países da América Latina também expressaram solidariedade e ofereceram ajuda. Outros países, como Espanha, Alemanha, Itália, China e Índia, também prometeram enviar equipes.

O Itamaraty confirmou a morte de dois brasileiros — um homem e uma mulher — em decorrência dos terremotos no país vizinho.

O Ministério das Relações Exteriores de Portugal informou que nove cidadãos portugueses ou descendentes de portugueses morreram nos terremotos, além dos 56 que estão desaparecidos.

Dois cidadãos chineses também foram confirmados entre as vítimas da tragédia até a tarde de quinta-feira, informou a agência estatal de notícias Xinhua, citando a embaixada em Caracas.

Já o Ministério das Relações Exteriores da Espanha confirmou a morte de três espanhóis e citou 99 pessoas não localizadas.

Um cidadão ítalo-venezuelano também morreu após o desabamento de um prédio no estado de La Guaira em meio aos terremotos, anunciou o Ministério das Relações Exteriores da Itália. O governo italiano estima que quase 170.000 pessoas com passaporte italiano vivem na Venezuela.