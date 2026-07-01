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Número de mortos na Venezuela sobe para 2.295 uma semana após terremotos

Número deve aumentar conforme avançam as buscas, que agora têm cada vez menos chance de encontrar pessoas com vida

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 16h17
Pessoas em um cenário desolador com caixões e corpos cobertos por lençóis brancos. Uma mulher de máscara facial segura uma sacola, enquanto um homem de camiseta cinza se ajoelha ao lado de um caixão. Outros homens estão ao fundo, um de uniforme azul e outro de jeans. O ambiente é de luto e desorganização, com muitos caixões espalhados pelo chão. Locals stand amid victims and coffins in La Guaira, La Guaira State, Venezuela on June 29, 2026, following the June 24 twin earthquakes. Hopes were fading on June 29, 2026 of finding survivors more than four days after powerful twin earthquakes struck Venezuela, as residents grow increasingly frustrated with the government's response to the disaster that has killed at least 1,450 people and left tens of thousands unaccounted for.
Famílias buscam parentes entre vítimas de terremotos e caixões em La Guaira, no estado de La Guaira, Venezuela. 29/06/2026 - (Juan Barreto/AFP)
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Número de mortos na Venezuela sobe para 2.295 uma semana após terremotos Priorize VEJA no Google

O número de vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela há uma semana subiu para 2.295 mortos e mais de 11 mil feridos, informou nesta quarta-feira, dia 1º, o presidente da Assembleia Nacional, Jorge Rodríguez.

Rodríguez acrescentou que há 12.841 pessoas desabrigadas em decorrência do duplo terremoto ocorrido em 24 de junho. O balanço anterior, divulgado na terça-feira, registrava 1.943 mortos e 10.571 feridos.

Enquanto isso, as Nações Unidas estimam que cerca de 50 mil pessoas continuam desaparecidas após dois terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o país latino-americano com um intervalo de apenas 39 segundos na noite da última quarta-feira 24.

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Escassez de alimentos

A situação é mais crítica no estado de La Guaira, o mais atingido pelo desastre. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), há uma escassez “generalizada” de alimentos e serviços básicos colapsaram na região. Lá, uma centena de edifícios, alguns de até quinze andares, vieram abaixo como castelos de cartas, ceifando milhares de vidas e convertendo, repentinamente, os habitantes em indigentes.

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Diante da gravidade da situação, o Programa Mundial de Alimentos pediu à comunidade internacional US$ 50 milhões (cerca de R$ 258,7 milhões) para alimentar cerca de 500 mil pessoas durante três meses.

Apesar das chances de localizar sobreviventes diminuírem drasticamente após as primeiras 72 horas de um terremoto, as equipes de resgate continuam as buscas. Na terça-feira, o resgate de um menino de três anos por socorristas jordanianos renovou a esperança das equipes.

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Segundo a ONU, 27 países enviaram cerca de 40 equipes de busca e resgate, mobilizando mais de 2 mil profissionais e 160 cães farejadores.

Saúde sob pressão extrema

Em La Guaira, vários profissionais da área da saúde continuam desaparecidos, incluindo os responsáveis “por todo o caminho de cuidados maternos na área”, o que criou uma lacuna crítica nos cuidados obstétricos, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

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+ Terremotos deixam hospitais da Venezuela superlotados, danificados e com escassez, diz OMS

O porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, revelou que uma avaliação realizada em 21 unidades de saúde em Caracas, La Guaira, Miranda e Falcón mostrou que ao menos três hospitais estão em estado crítico, seis sofreram danos estruturais ou funcionam com capacidade reduzida, enquanto os demais permanecem em funcionamento, mas com enorme sobrecarga.

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Já uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) indicou que mais de 58 mil edifícios podem ter sido danificados ou destruídos pelos terremotos que abalaram o norte da Venezuela, deixando milhares de pessoas sem moradia.

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