Número de mortos na Colômbia sobe para 132 após terremoto

Além disso, cinco das 32 capitais do país — as cidades Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armenia — permanecem em estado de emergência. De acordo com a Asocapitales, “87 [mortes] foram registradas nas capitais, onde outras 483 pessoas ficaram feridas”, com um balanço de 60 mortes em Pereira, 15 em Cali, 8 em Quibdó e 4 em Manizales.

Em Cali, ao menos 30 prédios desabaram e há relatos de pessoas presas nos escombros de 10 deles, embora ainda não se saiba o número exato de desaparecidos. Dez hospitais também ficaram fora de serviço na cidade.

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Emergência nacional

O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, declarou “situação de emergência” no país após o terremoto. Autoridades colombianas informaram que a magnitude do terremoto chegou a 6,6, enquanto Serviço Geológico dos Estados Unidos colocou a intensidade em 7,4.