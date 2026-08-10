Número de mortos na Colômbia sobe para 132 após terremoto
O presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, declarou "situação de emergência" no país
O terremoto que atingiu a Colômbia nesta segunda-feira, 10, deixou ao menos 132 mortos e mais de 570 feridos em todo o país, de acordo com as atualizações mais recentes da Associação das Capitais da Colômbia (Asocapitales). Segundo a organização, 86 edifícios desabaram e sete aeroportos tiveram suas operações suspensas.
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Além disso, cinco das 32 capitais do país — as cidades Pereira, Cali, Quibdó, Manizales e Armenia — permanecem em estado de emergência. De acordo com a Asocapitales, “87 [mortes] foram registradas nas capitais, onde outras 483 pessoas ficaram feridas”, com um balanço de 60 mortes em Pereira, 15 em Cali, 8 em Quibdó e 4 em Manizales.
Em Cali, ao menos 30 prédios desabaram e há relatos de pessoas presas nos escombros de 10 deles, embora ainda não se saiba o número exato de desaparecidos. Dez hospitais também ficaram fora de serviço na cidade.
Emergência nacional
O presidente da Colômbia, Abelardo de la Espriella, declarou “situação de emergência” no país após o terremoto. Autoridades colombianas informaram que a magnitude do terremoto chegou a 6,6, enquanto Serviço Geológico dos Estados Unidos colocou a intensidade em 7,4.
O sismo aconteceu a uma profundidade de cerca de 100 quilômetros, com epicentro perto de San José del Palmar, em Chocó, no oeste do país, a cerca de 230 quilômetros da capital e 150 quilômetros de outras grandes cidades como Medellín e de Cali. Os prédios em Bogotá foram esvaziados, segundo a agência de notícias AFP, sob o som de sirenes de alerta de terremoto.
Segundo informações iniciais, o terremoto durou mais de um minuto e causou sérios danos a vários edifícios nos departamentos de Caldas, Valle del Cauca, Risaralda e Antioquia. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram os impactos em diversas cidades colombianas.