Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 2.595

Ler Resumo





O balanço dos terremotos na Venezuela subiu para 2.595 mortos e 12 mil feridos, com 50 mil desaparecidos. A presidente interina Delcy Rodríguez garante identificação das vítimas. O estado de La Guaira enfrenta escassez de alimentos e serviços colapsados, enquanto equipes de resgate buscam sobreviventes e a OMS alerta para a crise na saúde.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O número de vítimas dos dois terremotos que atingiram a Venezuela há pouco mais de uma semana subiu para 2.595 mortos. Segundo a presidente interina, Delcy Rodríguez, são mais de 12 mil feridos. A líder venezuelana também garantiu que todas as vítimas serão identificadas.

“Desde o início, eu disse: ninguém vai para vala comum”, declarou Rodríguez em uma coletiva de imprensa. “A primeira coisa é o reconhecimento por impressão digital e, nos casos em que isso não for possível, recorremos à arcada dentária forense”, acrescentou.

Enquanto isso, as Nações Unidas estimam que cerca de 50 mil pessoas continuam desaparecidas após dois terremotos consecutivos, de magnitudes 7,2 e 7,5, atingiram o país latino-americano com um intervalo de apenas 39 segundos na noite da última quarta-feira 24.

Escassez de alimentos

A situação é mais crítica no estado de La Guaira, o mais atingido pelo desastre. Segundo o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), há uma escassez “generalizada” de alimentos e serviços básicos colapsaram na região. Lá, uma centena de edifícios, alguns de até quinze andares, vieram abaixo como castelos de cartas, ceifando milhares de vidas e convertendo, repentinamente, os habitantes em indigentes.

Diante da gravidade da situação, o Programa Mundial de Alimentos pediu à comunidade internacional US$ 50 milhões (cerca de R$ 258,7 milhões) para alimentar cerca de 500 mil pessoas durante três meses.

Continua após a publicidade

Apesar das chances de localizar sobreviventes diminuírem drasticamente após as primeiras 72 horas de um terremoto, as equipes de resgate continuam as buscas. Na terça-feira, o resgate de um menino de três anos por socorristas jordanianos renovou a esperança das equipes.

Continua após a publicidade

Segundo a ONU, 27 países enviaram cerca de 40 equipes de busca e resgate, mobilizando mais de 2 mil profissionais e 160 cães farejadores.

Saúde sob pressão extrema

Em La Guaira, vários profissionais da área da saúde continuam desaparecidos, incluindo os responsáveis “por todo o caminho de cuidados maternos na área”, o que criou uma lacuna crítica nos cuidados obstétricos, alertou a Organização Mundial da Saúde (OMS).

Continua após a publicidade

+ Terremotos deixam hospitais da Venezuela superlotados, danificados e com escassez, diz OMS

O porta-voz da OMS, Christian Lindmeier, revelou que uma avaliação realizada em 21 unidades de saúde em Caracas, La Guaira, Miranda e Falcón mostrou que ao menos três hospitais estão em estado crítico, seis sofreram danos estruturais ou funcionam com capacidade reduzida, enquanto os demais permanecem em funcionamento, mas com enorme sobrecarga.

Continua após a publicidade

Já uma avaliação preliminar de dados de satélite publicada pela Nasa (agência espacial dos Estados Unidos) indicou que mais de 58 mil edifícios podem ter sido danificados ou destruídos pelos terremotos que abalaram o norte da Venezuela, deixando milhares de pessoas sem moradia.