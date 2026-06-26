Número de mortos em terremotos na Venezuela sobe para 589

O número de mortos subiu para pelo menos 589 em decorrência dos dois fortes terremotos que atingiram a Venezuela, informou o Ministério da Saúde nesta sexta-feira, 26. Os sismos ocorreram com aproximadamente um minuto de diferença em locais separados por cerca de 45 km e a profundidades diferentes, segundo os dados do USGS.

Os fortes tremores, de magnitudes 7,2 e 7,5, levaram ao desabamento de dezenas de edifícios, causaram interrupções no fornecimento de energia elétrica e espalharam pânico pelo país.

De acordo com uma plataforma criada pela oposição venezuelana para que famílias possam localizar parentes, quase 36 mil pessoas estão desaparecidas. Segundo previsões do Serviço Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês), até 100.000 pessoas podem ter morrido.

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Mais cedo, na quinta-feira, a presidente interina, Delcy Rodríguez, declarou estado de emergência. “É uma verdadeira tragédia. Estamos realizando esforços muito intensos para salvar o maior número de vidas que Deus nos permitir”, prometeu.

Ajuda brasileira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou o envio de uma missão humanitária ao país vizinho para ajudar nas buscas por desaparecidos.

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“Vamos enviar, nesta sexta, 26, pela manhã, uma missão humanitária de busca e resgate urbano, em avião KC-390 da FAB, que sairá do Aeroporto de Guarulhos, com 36 bombeiros dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, quatro técnicos da Defesa Civil Nacional e outros quatro técnicos da Agência Nacional de Telecomunicações. Com eles vão nove toneladas de equipamentos para ajudar na busca e socorro às vítimas”, escreveu o presidente.

O Ministério das Relações Exteriores também confirmou na noite desta quinta-feira, 25, a morte de dois brasileiros em decorrência dos terremotos.