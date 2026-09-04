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Número de mortos em megaenchente no Nepal e Tibete passa de 1.300

Esforços continuam para encontrar mais de 5.600 desaparecidos nove dias após a tragédia

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 4 set 2026, 10h14 | Atualizado em 4 set 2026, 10h15
Vista aérea de uma cidade parcialmente destruída por um deslizamento de terra, com casas soterradas por lama e escombros. Ao fundo, um rio seco e montanhas verdes.
Casas ficam submersas na lama ao longo de um rio após enchentes repentinas em Trishuli Bazar, no distrito de Nuwakot, no Nepal. 26/08/2026 -  (PRABIN RANABHAT/AFP)
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Número de mortos em megaenchente no Nepal e Tibete passa de 1.300 Priorizar nos meus resultados Google

O balanço de mortos nas enchentes repentinas que atingiram a região de fronteira entre o Nepal e o Tibete, um território autônomo da China, ultrapassou, nesta sexta-feira, 4, a marca de 1.300 pessoas, enquanto mais de 5.620 seguem desaparecidas nove dias após a tragédia, que viu um tsunami de lama engolir casas, estradas, pontes e usinas elétricas depois do colapso de uma geleira.

Segundo o balanço, os dois países contabilizam 1.308 fatalidades: 1.287 no Nepal e 21 na China. Com todos os necrotérios lotados, as autoridades também autorizaram, desde o último domingo, por razões sanitárias, o sepultamento de vítimas sem esperar a identificação formal, após exames de DNA.

Entre as pessoas desaparecidas estão mais de 800 estrangeiros de mais de 30 países: 583 no Nepal e 261 na China. As pessoas não localizadas incluem turistas que viajaram para fazer trilhas no Himalaia, assim como peregrinos hindus em uma jornada espiritual no monte sagrado Kailash, no Tibete.

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As autoridades nepalesas também estimam que cerca de 900 trabalhadores estejam desaparecidos em 12 usinas hidrelétricas. Desse total, aproximadamente 500 podem estar presos em túneis.

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Resgates

Nove dias depois da catástrofe, as equipes de emergência conseguiram resgatar com vida dois trabalhadores em um túnel de uma usina hidrelétrica no Nepal. Os sobreviventes foram encontrados a cerca de 170 metros de profundidade no túnel da usina Trishuli 3A, uma das instalações afetadas pela avalanche de água, lama e destroços que devastou a região na semana passada.

Imagens divulgadas pelo Exército nepalês mostram Shah saindo da estreita entrada do túnel, completamente coberto de lama. Ao falar com militares após o resgate, sua primeira pergunta foi: “Que dia é hoje?”

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Segundo a polícia, as buscas no local foram interrompidas na tarde desta sexta-feira, depois que os socorristas deixaram de detectar novos sinais de vida.

O ministro das Relações Exteriores do Nepal, Shisir Khanal, disse que ainda mantém a esperança de que alguns dos milhares de desaparecidos possam estar vivos.

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“Milagres acontecem”, disse ele à agência de notícias AFP. “No momento, não quero perder completamente a esperança.”

Anatomia da tragédia

Uma nova análise visual realizada pelo jornal americano The New York Times constatou que a causa das inundações repentinas e fatais no Nepal e Tibete foi o colapso da rocha matriz na encosta de uma montanha — estrutura que se havia se tornado cada vez mais instável com o passar do tempo, à medida que a geleira no topo da montanha derretia, fruto das mudanças climáticas provocadas pela ação humana.

O resultado foi um enorme deslizamento de terra que liberou 200 milhões de metros cúbicos de rocha e gelo, volume de detritos suficiente para encher cerca de 100 estádios de futebol. Ao despencar em alta velocidade, essa massa transformou-se em um tsunami de água, rocha e sedimentos, matando as milhares de pessoas que estavam em seu caminho.

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