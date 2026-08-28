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Número de mortos em inundações no Nepal e Tibete sobe para 579

Equipes de resgate continuam procurando mais de 1.920 desaparecidos, incluindo 517 estrangeiros

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 17h56
Vista aérea de uma cidade devastada por um deslizamento de terra, com edifícios parcialmente submersos em lama cinzenta. Algumas construções coloridas permanecem em pé ao fundo, enquanto as mais próximas estão destruídas e cobertas de detritos. Montanhas verdes e exuberantes formam o cenário
Uma vista aérea mostra casas inundadas de lama após enchentes repentinas em Devighat, no município de Bidur, distrito de Nuwakot, no Nepal, em 27 de agosto de 2026 (PRABIN RANABHAT/AFP)
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Número de mortos em inundações no Nepal e Tibete sobe para 579 Priorizar nos meus resultados Google

O número de pessoas mortas no deslizamento de terra catastrófico que atingiu a região da fronteira entre Nepal e Tibete subiu para pelo menos 579 nesta sexta-feira, 28, enquanto as equipes de resgate continuam procurando mais de 1.920 desaparecidos.

Entre os desaparecidos estão 517 estrangeiros e 993 trabalhadores de projetos do setor energético. A destruição ocorreu ao longo de uma rota que liga Catmandu a Lhasa, no Tibete — um trajeto muito frequentado por praticantes de trekking e peregrinos hindus e budistas.

A Cruz Vermelha estimou nesta sexta-feira que mais de 90 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo deslizamento de terra catastrófico. Vídeos do desastre de quarta-feira 26 mostram uma enorme parede de água avançando sobre a região enquanto pessoas tentavam fugir. A força, o volume e a velocidade da enchente deixaram pouco tempo para que as pessoas pudessem escapar.

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+ Por que o Nepal não aceitou ajuda estrangeira nos resgates?

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O desastre também elevou o temor de novas inundações, uma ameaça que dificulta o trabalho das equipes de resgate. Caminhões com suprimentos ficaram impedidos de avançar devido ao rompimento de um lago formado pelos detritos do deslizamento de terra por trás das inundações.

O porta-voz da Organização Mundial da Saúde ⁠(OMS), Tarik Jasarevic, alertou ainda que seis unidades de saúde locais foram danificadas na região e advertiu para o risco de doenças infecciosas após a tragédia. “Após um desastre dessa escala, deslocamento, superlotação e interrupção dos serviços de água, saneamento e saúde podem aumentar o risco de doenças infecciosas, incluindo diarreia e doenças respiratórias”, disse ele.

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Causa da tragédia

O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) indicou que a tragédia foi provocada pelo colapso parcial de uma geleira que desencadeou um enorme fluxo de água gelada e sedimentos.

A mudança climática está provocando o derretimento das massas de gelo em todo o mundo, o que eleva os riscos de inundações causadas pelo colapso das geleiras.

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A torrencial massa de gelo e lama também formou enormes acúmulos de água. Um deles se rompeu nesta sexta-feira no Tibete, colocando em risco as equipes que trabalham na área.

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