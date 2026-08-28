Número de mortos em inundações no Nepal e Tibete sobe para 579

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O deslizamento de terra na fronteira entre Nepal e Tibete elevou o número de mortos para 579, com mais de 1.920 desaparecidos, incluindo centenas de estrangeiros e trabalhadores. Equipes de resgate enfrentam a ameaça de novas inundações e o risco de doenças infecciosas. A tragédia foi causada pelo colapso de uma geleira, fenômeno exacerbado pelas mudanças climáticas.

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O número de pessoas mortas no deslizamento de terra catastrófico que atingiu a região da fronteira entre Nepal e Tibete subiu para pelo menos 579 nesta sexta-feira, 28, enquanto as equipes de resgate continuam procurando mais de 1.920 desaparecidos.

Entre os desaparecidos estão 517 estrangeiros e 993 trabalhadores de projetos do setor energético. A destruição ocorreu ao longo de uma rota que liga Catmandu a Lhasa, no Tibete — um trajeto muito frequentado por praticantes de trekking e peregrinos hindus e budistas.

A Cruz Vermelha estimou nesta sexta-feira que mais de 90 mil pessoas foram diretamente afetadas pelo deslizamento de terra catastrófico. Vídeos do desastre de quarta-feira 26 mostram uma enorme parede de água avançando sobre a região enquanto pessoas tentavam fugir. A força, o volume e a velocidade da enchente deixaram pouco tempo para que as pessoas pudessem escapar.

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O desastre também elevou o temor de novas inundações, uma ameaça que dificulta o trabalho das equipes de resgate. Caminhões com suprimentos ficaram impedidos de avançar devido ao rompimento de um lago formado pelos detritos do deslizamento de terra por trás das inundações.

O porta-voz da Organização Mundial da Saúde ⁠(OMS), Tarik Jasarevic, alertou ainda que seis unidades de saúde locais foram danificadas na região e advertiu para o risco de doenças infecciosas após a tragédia. “Após um desastre dessa escala, deslocamento, superlotação e interrupção dos serviços de água, saneamento e saúde podem aumentar o risco de doenças infecciosas, incluindo diarreia e doenças respiratórias”, disse ele.

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Causa da tragédia

O Centro Geológico dos Estados Unidos (USGS, na sigla em inglês) indicou que a tragédia foi provocada pelo colapso parcial de uma geleira que desencadeou um enorme fluxo de água gelada e sedimentos.

A mudança climática está provocando o derretimento das massas de gelo em todo o mundo, o que eleva os riscos de inundações causadas pelo colapso das geleiras.

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A torrencial massa de gelo e lama também formou enormes acúmulos de água. Um deles se rompeu nesta sexta-feira no Tibete, colocando em risco as equipes que trabalham na área.