Número de mortos em desabamento de ponte na Itália sobe para 39

zoom_out_map 1 /28 Equipes de resgate procuram possíveis vítimas entre os escombros de ponte que desabou em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Valery Hache/AFP)

zoom_out_map 2 /28 Ponte Morandi que entrou em colapso na cidade de Gênova, Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 3 /28 Equipes de resgate procuram vítimas entre os escombros de ponte que desabou em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 4 /28 Equipes de resgate procuram vítimas entre os escombros de ponte que desabou em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Valery Hache/AFP)

zoom_out_map 5 /28 Corpo é carregado por equipes de resgate enquanto aguardam a chegada de ambulância, após queda de ponte em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Federico Scoppa/AFP)

zoom_out_map 6 /28 Ponte Morandi após entrar em colapso em Gênova, Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 7 /28 Destroços da Ponte Morandi que entrou em colapso na cidade de Gênova, Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 8 /28 Trecho da ponte Morandi desaba na cidade portuária de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 9 /28 Equipes de resgate trabalham nos escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 10 /28 Equipes de resgate retiram um corpo dos escombros da Ponte Morandi que entrou em colapso na cidade portuária de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 11 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 12 /28 Caminhão fica parado próximo ao local do desabamento da ponte Morandi em Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Stefano Rellandini/Reuters)

zoom_out_map 13 /28 Imagem divulgada pelos bombeiros italianos mostra os escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade portuária de Gênova - 14/08/2018 (Italian Firefighters Press Office/Reuters)

zoom_out_map 14 /28 Imagem divulgada pelos bombeiros italianos mostra os escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade portuária de Gênova - 14/08/2018 (Italian Firefighters Press Office/Reuters)

zoom_out_map 15 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 16 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 17 /28 Equipes de resgate vasculham os escombros à procura de vítimas, depois que parte da ponte Morandi desmoronou sobre a cidade de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (Andrea Leoni/AFP)

zoom_out_map 18 /28 Imagem divulgada pelos bombeiros italianos mostra os escombros da ponte Morandi após desabamento na cidade portuária de Gênova - 14/08/2018 (Italian Firefighters Press Office/Reuters)

zoom_out_map 19 /28 Trecho da ponte Morandi desaba sobre a cidade portuária de Gênova, na Itália - 14/08/2018 (STR/Reuters)

zoom_out_map 20 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 21 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 22 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 23 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 24 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 25 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 26 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 27 /28 Trecho da ponte Morandi desaba em Gênova, na Itália (Polizia di Stato/Twitter)

zoom_out_map 28/28 Ponte Morandi em Gênova, na Itália (Wikipedia/Creative Commons)

O número de mortos deixados pelo desabamento da ponte Morandi, em Gênova, na Itália, subiu para 39, segundo as autoridades. Entre os mortos estão uma criança de 8 anos e dois adolescentes de 12 e 13 anos, de acordo com a imprensa local.

Dois corpos foram tirados dos destroços do viaduto na manhã desta quarta-feira (15). Os socorristas continuam cavando e procurando sobreviventes após mais de 24 horas do acidente. Dezesseis pessoas ficaram feridas, e nove delas estão em estado grave.

O governo da Itália exigiu, nesta quarta, a demissão dos diretores da concessionária Autoestrade per l’Italia, responsável pela manutenção da ponte que caiu.

O ministro de Infraestruturas, Danilo Toninelli, afirmou em mensagem no Facebook que “os diretores da Autostrade per l’Italia devem renunciar logo” e garantiu que o governo italiano “ativou todos os procedimentos para a possível revogação das concessões e a imposição de multas de até 150 milhões de euros [656 milhões de reais]”.

“Se eles não conseguiram administrar nossas rodovias, o estado fará isso”, afirmou. Toninelli disse ainda que “em um país civilizado não se pode morrer por uma ponte que desmorona” e reiterou que os culpados “desta injustificável tragédia devem ser punidos”.

“As empresas que administram nossas estradas embolsam os pedágios mais caros da Europa, enquanto pagam concessões a preços vergonhosos. Recebem bilhões, pagam uns poucos milhões de impostos e nem sequer realizam a manutenção necessária para pontes e estradas”, disse.

O ministro italiano adiantou que “o Fundo de Emergência da Proteção Civil será utilizado para restabelecer a área afetada”.

O desabamento ocorreu por volta do meio-dia (hora local) desta terça (14), quando um trecho de aproximadamente 100 metros da Ponte Morandi, que tem 1 quilômetro de extensão e 90 metros de altura, caiu e deixou vários veículos sob os escombros.

Inicialmente, foi apontado que as fortes chuvas poderiam ser a causa do acidente, mas a possibilidade de uma falha estrutural na construção também é considerada. A Autostrade per l’Italia alega que a manutenção da ponte estava em dia.

Novas rachaduras

Os bombeiros que participam da reposta de emergência ao incidente afirmaram na manhã desta quarta que identificaram novas rachaduras em uma das pilastras que sustenta a parte da ponte que ainda está de pé, segundo o jornal La Stampa.

Prédios e casas ao redor do viaduto já foram esvaziados por prevenção, em caso de novos desabamentos. Cerca de 440 moradores de 11 edifícios próximos foram impedidos de retornar às suas residências.

Durante as primeiras horas da manhã de hoje (hora local), diversos moradores faziam fila na região para poder retornar a suas casas e recolher o necessário para mais noites fora de casa.

A ponte Polcevera-Morandi é um trecho da rodovia A10, que liga as regiões da Lombardia e do Piemonte à Ligúria. A região do colapso da estrutura, que cruza o rio Polcevera e possui prédios residenciais e comerciais e linhas ferroviárias, tornou-se paisagem caótica após o desabamento.

Um vídeo publicado no Twitter pela polícia italiana mostra o momento exato em que a ponte cedeu.

(Com EFE)