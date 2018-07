Número de mortos em ataques terroristas no sul da Síria chega a 246

O número de mortos deixados pela onda de ataques do grupo terrorista Estado Islâmico (EI) contra civis e as forças governamentais da Síria na província de As-Suwayda chegou a 246, informou nesta quinta-feira (26) o Observatório Sírio de Direitos Humanos.

Os ataques coordenados, os mais graves cometidos pelos terroristas nessa região no sudoeste do país, tiraram a vida de pelo menos 135 civis e 111 combatentes das forças governamentais. Ao menos 56 jihadistas também morreram nos combates, segundo os últimos dados da ONG.

O número de mortos aumentou desde ontem após o falecimento de feridos em estado grave e pela descoberta de corpos de pessoas que estavam desaparecidas e que tinham sido executadas pelo EI nas zonas rurais da região.

Segundo o Observatório, alguns civis foram sequestrados e transferidos a zonas desérticas situadas no norte da província e várias famílias encontraram os corpos de seus parentes ao retornar para suas casas.

A agência de notícias estatal Sana informou hoje sobre o início de um funeral em massa na cidade de As-Suwayda para enterrar as vítimas dos ataques cometidos ontem pelos jihadistas do EI.

Além disso, a agência afirmou que os membros do Exército sírio, ajudados por “grupos populares”, assassinaram terroristas que estavam infiltrados nos povoados dos arredores de As-Suwayda.

Entre os mortos estão pelo menos sete terroristas suicidas do EI que levavam cinturões com bombas e se explodiram perto da zona do mercado de verduras de As-Suwayda e outros pontos da cidade ontem pela manhã.

De forma paralela aos ataques suicidas, o grupo jihadista atacou vários povoados controlados pelas tropas governamentais ao norte da capital regional, As-Suwayda.

(Com EFE)