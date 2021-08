Número de mortos deixados por explosões em Cabul passa de 100

Pelo menos 110 pessoas morreram em decorrência das explosões que atingiram os arredores do aeroporto de Cabul, no Afeganistão, na quinta-feira 26, entre elas 13 militares americanos. As forças de segurança americanas estão em alerta para a possibilidade de mais ataques nesta sexta-feira, 27.

As duas detonações que atingiram os arredores do terminal aconteceram em meio ao processo de retirada de tropas estrangeiras e civis do Afeganistão, após a tomada do poder no país pelo Talibã. Os Estados Unidos, o Reino Unido e outros governos correm para transportar seus cidadãos antes de 31 de agosto. Afegãos que auxiliaram os americanos na ocupação também estão sendo evacuados.

O incidente ainda está sendo investigado, mas as primeiras informações apontam que dois homens-bomba e homens armados atacaram afegãos que se aglomeravam em um dos portões do aeroporto, na tentativa de sair do país, e também soldados americanos que faziam a triagem para os voos de evacuação. O grupo terrorista Estado Islâmico-Khorosan assumiu a autoria do ataque.

Segundo a rede de televisão Al Jazeera, o número de mortos chegou a 110 nesta sexta-feira, 27. Apesar do risco de novos ataques, os voos de evacuação voltaram ainda na quinta-feira e continuam nesta sexta.

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse que não vai perdoar o ataque e vai caçar os responsáveis. “Não vamos perdoar. Não vamos esquecer. Vamos caçá-los para fazer vocês pagarem”, afirmou Biden, ressaltando que “esses terroristas do Estado Islâmico não vão ganhar”.

O Estado Islâmico-Khorosan é o braço afegão do EI criado em 2014 e é considerado inimigo do grupo fundamentalista que tomou o poder no Afeganistão no último dia 15.