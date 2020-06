Número de mortes por coronavírus no mundo passa de 400 mil

O número de mortos pelo novo coronavírus no mundo ultrapassou 400 mil, neste domingo, 7, segundo monitoramento em tempo real da Universidade Johns Hopkins. A atualização feita nesta manhã mostra que já são 400.135 vítimas da Covid-19 no planeta.

Os Estados Unidos lideram o ranking, com 109.802 mortes, seguido pelo Reino Unido, com 40.548, e Brasil, com 35.930. O monitoramento mostra ainda que 3.100.180 pessoas se recuperaram da doença em todo o mundo.

Além disso, os dados apontam que 6.920.214 já foram infectadas pela Covid-19 no planeta. Os EUA lideram com 1.920.061 casos, seguidos por Brasil, com 672.846, e Rússia, com 467.073. Seguindo o ritmo atual, a marca de 7 milhões de contaminados deve ser ultrapassada até esta segunda-feira, 8.