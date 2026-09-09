Novo uniforme espacial divulgado por Trump gera comparação com trajes nazistas

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Donald Trump publicou imagens geradas por IA de um suposto novo uniforme para a Força Espacial dos EUA, inspirado em “Starship Troopers”. A postagem gerou comparações na internet com uniformes nazistas (SS) e de Stormtroopers de Star Wars, devido à estética sombria e simbologia totalitária. A proposta do líder republicano ainda não é oficial.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou nas redes sociais, no domingo 6, imagens geradas por inteligência artificial (IA) que representam, segundo ele, um possível novo uniforme para a Força Espacial americana.

O post indica que o design foi inspirado pela “disciplina e funcionalidade do uniforme dos Starship Troopers”, personagens do Tropas Estelares, um filme americano de 1997 que se passa em uma distopia militarista onde a humanidade está em guerra contra uma raça de insetos alienígenas gigantes.

Imediatamente, a internet foi tomada por comentários comparando os trajes com uniformes nazistas, citando, em particular, similaridades com vestimentas da SS, a organização paramilitar que era o principal órgão de repressão, terror e violência no Terceiro Reich: ambos têm tons predominantemente cinza escuro e preto, com cinto, botas até os joelhos e um quepe.

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Nas redes sociais, a postagem de Trump também suscitou paralelos com as roupas utilizadas pelos Stormtroopers, soldados do Império na franquia Star Wars — aí, os vilões simbolizam o totalitarismo, o fascismo e a transição de uma democracia corrupta para uma ditadura militar.

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No mesmo domingo, Trump ainda publicou em seu perfil na Truth Social, rede da qual é dono, a frase “a Lua é nossa”, com a imagem de uma bandeira americana próxima ao astro. A postagem ocorreu no contexto da criação da Academia Espacial dos Estados Unidos e expansão dos programas espaciais do país.

Ainda não está claro se a imagem publicada pelo ocupante do Salão Oval corresponde realmente a um novo uniforme da Força Espacial ou se trata-se apenas de uma proposta do líder republicano.