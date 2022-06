Novo tiroteio nos Estados Unidos deixa mortos e feridos

Três pessoas morreram e outras 11 ficaram feridas, até a última atualização, após um tiroteio na Filadélfia, noroeste dos Estados Unidos. O incidente na maior cidade da Pensilvânia aconteceu na noite deste sábado, 4, e a polícia ainda não sabe a causa exata.

As autoridades disseram que várias pessoas foram vistas atirando no meio da multidão em South Street, uma badalada rua conhecida pela vida noturna. “Sabemos que 14 vítimas foram baleadas e levadas para hospitais. Três delas (dois homens e uma mulher) foram declarados mortos depois de chegarem aos hospitais com vários ferimentos”, disse o inspetor D.F. Pace à imprensa local.

Até o momento, nenhuma pessoa foi presa. A polícia solicitou as imagens de câmeras de segurança para poder identificar os culpados. Um dos suspeitos chegou a ser alvo de um disparo policial a cerca de 30 metros de distância, mas os próprios agentes não sabem se conseguiram atingi-lo.

Surveillance video from a local business shows pandemonium after shots ring out near South & 3rd streets in Philadelphia last night just before midnight. pic.twitter.com/XLqGWEXAu1

— Marcus Espinoza (@MarcusFOX29) June 5, 2022