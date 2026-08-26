Novo terremoto atinge Colômbia, duas semanas após tremor que deixou 330 mortos

Um terremoto de magnitude 5,1 atingiu a capital Bogotá e outras cidades da Colômbia nesta quarta-feira, 26, trazendo a muitos moradores as lembranças ainda frescas dos fortes tremores mortais que atingiram o país há duas semanas. Não há informações sobre vítimas até o momento.

O tremor desta quarta-feira ocorreu a 149 quilômetros de profundidade em Los Santos, município do departamento de Santander, no nordeste do país, uma região de alta atividade sísmica. Centenas de pessoas deixaram edifícios em meio ao som de sirenes na capital e em Bucaramanga, cidade próxima ao epicentro.

“Neste momento, temos mais de 2.000 relatos de terremotos sentidos em mais de 100 áreas povoadas, principalmente nos departamentos de Santander, Boyacá e Antioquia. É importante lembrar à comunidade que a Colômbia é um país sismicamente ativo, onde temos diferentes processos geológicos que geram atividade sísmica”, disse Freddy Tovar, coordenador da Rede Sismológica Nacional Colombiana do Serviço Geológico da Colômbia.

O canal oficial da Presidência da República informou que “está sendo mantida comunicação constante com as autoridades e agências de gestão de riscos para verificar possíveis danos”.

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O novo tremor se dá em meio à fase de reconstrução e de assistência às famílias que ficaram desabrigadas pelo terremoto de magnitude 7,4 de 10 de agosto, o mais forte a ser registrado por aquelas paragens neste século, que deixou mais de 330 mortos e provocou o desabamento de milhares de edifícios. O sismo destruiu 31.519 casas e as agências de ajuda humanitária ainda procuram por 234 pessoas desaparecidas.

Os prejuízos são estimados em 9,5 bilhões de dólares (48,9 bilhões de reais, na cotação atual). Na segunda-feira, o presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, anunciou o início de uma fase de reconstrução bilionária no sudoeste do país, lançando um projeto de subsídios de aluguel de 285 dólares (1.467 reais) por três meses para os afetados, que começarão a ser distribuídos em 26 de agosto.