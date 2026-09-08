Novo projeto do príncipe Harry sobre a princesa Diana agrava a crise com William

A relação entre os irmãos Harry e William pode enfrentar um novo abalo. A recente volta do duque de Sussex ao Reino Unido estaria ligada a um projeto cinematográfico sobre a mãe, a princesa Diana (1961-1997), segundo o jornal Daily Mail. Harry estaria procurando amigos e pessoas que conheceram Diana para contribuir com o projeto.

A iniciativa teria provocado “intensa frustração” no príncipe William. O príncipe de Gales não gostaria da percepção de que Harry estaria se apropriando publicamente do legado da mãe, além de estarem vivendo um momento tenso da relação entre irmãos desde que Harry deixou suas funções reais e se mudou para os Estados Unidos.

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