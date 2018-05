Novo presidente de Cuba recebe líder palestino em Havana

O presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, recebeu nesta sexta-feira (11) no Palácio da Revolução, em Havana, o presidente da Autoridade Nacional Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, que chegou ontem ao país para finalizar uma viagem pela região.

Antes de se encontrar com o novo presidente cubano, Abbas foi até a Praça da Revolução, no centro histórico da capital do país, fazer uma homenagem ao herói independentista José Martí, um item sempre presente no protocolo dos líderes que visitam à ilha.

Abbas chegou a Cuba depois de passar por Chile e Venezuela. O líder da ANP pediu aos governos dos países visitados apoio à causa palestina em um momento de especial tensão já que os Estados Unidos mudarão sua embaixada em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, reivindicada pelos palestinos como capital de seu futuro Estado.

Paraguai e Guatemala também anunciaram que seguirão a medida tomada pelos Estados Unidos, uma mudança que desafia o consenso internacional de não reconhecer a soberania de Jerusalém até que israelenses e palestinos cheguem a um acordo de paz.

O líder da ANP deixará Cuba amanhã, por volta de 12h, mas antes visitará a Escola Latino-Americana de Medicina (Elam), onde estuda um grupo de jovens palestinos.

Em abril, o Ministério das Relações Exteriores de Cuba exigiu uma solução “justa e duradoura” para o conflito entre palestinos e israelenses tendo como base a ideia de dois Estados, permitindo que a Palestina vire um país independente e soberano, com capital em Jerusalém Oriental e fronteiras anteriores a 1967.

Abbas já esteve em Havana em setembro de 2009, quando se reuniu com o então presidente do país, Fidel Castro.