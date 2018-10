Novo pacote suspeito é enviado à sede da emissora CNN em Atlanta

As autoridades dos Estados Unidos interceptaram nesta segunda-feira (29) outro pacote suspeito enviado à sede da rede de televisão americana CNN. Este é o 14º envelope com características semelhantes e o segundo para a CNN enviado desde a semana passada.

Segundo a própria emissora, o pacote foi interceptado em uma agência dos correios em Atlanta, no estado da Geórgia. A entrega estava endereçada para a sede do canal, que fica na mesma cidade.

O presidente da emissora, Jeff Zucker, informou em comunicado que não existe “perigo iminente” para os escritórios da emissora porque precauções foram tomadas. “Todas as correspondências, em todas as delegações domésticas da CNN, estão sendo inspecionadas em outras instalações desde a última quarta-feira, portanto este pacote não teria chegado diretamente à sede da CNN”, afirmou.

Além da CNN, outros 13 alvos receberam pacotes-bomba desde segunda-feira (22). Entre os destinatários estavam o ex-presidente Barack Obama, o ex-vice-presidente Joe Biden, a ex-candidata à Presidência Hillary Clinton, a deputada pela Califórnia Maxine Waters, a senadora Kamala Harris, o ex-diretor da CIA John Brennan, o ex-diretor de Inteligência Nacional James Clapper, o senador Cory Booker, o ex-secretário de Justiça Eric Holder, o bilionário George Soros e o ator Robert De Niro.

Muitos dos envelopes tinham como endereço de devolução o escritório na Flórida da deputada Debbie Wasserman Schultz, que já liderou o Comitê Nacional Democrata, de acordo com o FBI.

Os envelopes de Brennan e Clapper foram endereçados à sede da emissora CNN em Nova York, enquanto o de Holder chegou ao gabinete de Wasserman Schultz, já que seu nome constava no envelope como remetente.

Em comunicado, o FBI informou que os pacotes tinham as mesmas caraterísticas: todos foram enviados em envelopes com plástico bolha e, no lado externo, havia rótulos impressos com os endereços.

Suspeito

O principal suspeito de ter enviado os pacotes, Cesar Sayoc, foi preso na última sexta-feira (26) pelas autoridades americanas. Os investigadores encontraram impressões digitais de Sayoc, de 56 anos, no artefato enviado à congressista democrata Maxine Waters.

Ele foi preso na cidade de Aventura, na Florida, onde residia, ao final de um esforço concentrado das forças de segurança nesse estado. Sayoc é filiado ao Partido Republicano, se identifica como “gerente” e tem uma longa ficha policial, inclusive uma ameaça de explosão de bomba, em 2002.

O secretário de Justiça dos Estados Unidos, Jeff Sessions, informou que Sayoc está sujeito a condenação de 58 anos de prisão pelos crimes de atacar atuais e ex-funcionários públicos federais e ex-presidentes do país, por enviar explosivos pelo correio, por transportá-los para outros Estados e de impor ameaças ao comércio inter-estadual.

(Com EFE)