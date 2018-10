Novo pacote suspeito é enviado ao ator Robert De Niro

Um novo pacote suspeito foi enviado ao ator e diretor de Hollywood Robert De Niro nesta quinta-feira (25). A entrega foi endereçada ao prédio onde fica a sede da sua produtora no bairro de Tribeca, em Nova York.

O pacote já foi neutralizado e transportado pela polícia para uma central no Bronx. o conteúdo do envelope ainda não foi confirmado oficialmente.

A entrega foi localizada pelas autoridades no sétimo andar do prédio da Tribeca Productions, segundo testemunhas. A polícia foi chamada ao local por volta das 4h45 da manhã do horário local (5h45 em Brasília).

Robert De Niro é um conhecido crítico do presidente Donald Trump. Segundo a emissora CNN, o envelope enviado à sua produtora era similar aos outros sete endereçados a políticos do Partido Democrata, à rede de notícias CNN e ao bilionário George Soros desde segunda-feira (22).

O Serviço Secreto interceptou na quarta-feira (24) dois pacotes com explosivos enviados ao ex-presidente Barack Obama e à democrata Hillary Clinton.

Pouco depois, o prédio onde fica a sede da emissora CNN e outras empresas de mídia foi esvaziado por causa de outro explosivo. A entrega estava endereçada a John Brennan, ex-diretor da CIA e ex-comentarista do canal de notícias.

O escritório da deputada pelo Estado da Flórida e ex-presidente do Comitê Democrata Debbie Wasserman Schultz também foi esvaziado depois de receber um pacote com explosivos. A entrega não visava Schultz, e sim ao ex-secretário de Justiça Eric Holder, mas foi enviado ao escritório da deputada porque seu nome constava na embalagem como remetente.

Na tarde de quarta, outros dois pacotes suspeitos também foram interceptados pela polícia. Estavam endereçados à deputada democrata Maxine Waters, da Califórnia.

Na segunda-feira (22), um explosivo foi encontrado e desativado na caixa de correio do bilionário húngaro naturalizado americano George Soros, conhecido apoiador de causas progressistas.

A autoria das tentativas de ataque ainda não foi confirmada pela polícia ou pelos serviços de inteligência dos Estados Unidos.