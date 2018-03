Novo índice mede impacto de investigação sobre Rússia no mercado

Um novo estudo de risco político divulgado na última segunda-feira apontou que a investigação sobre a interferência russa nas eleições presidenciais de 2016 e o risco de um impeachment do presidente Donald Trump devem afetar cada vez mais o mercado americano, que não reage bem ao caso.

O “Mueller Risk Index” (Índice de Risco Mueller), em referência ao procurador especial Robert Mueller, que investiga o caso, foi publicado nesta semana pela startup de Nova York GeoQuant usando uma nova tecnologia, que identifica, monitora e precifica em tempo real os riscos políticos.

O estudo sugere que “o aumento do risco associado à investigação de Mueller (e o aumento do risco de um impeachment) pode prejudicar as ações, mas beneficiar o dólar”.

Diferente de outras plataformas utilizadas pelo mercado financeiro, a tecnologia da GeoQuant calcula a forma como o risco político pode afetar as ações ou títulos do mercado. O software também precifica o risco político, para ajudar investidores e empresários a medir a confiabilidade de seus negócios.

Unindo ciência política e computação, a plataforma busca na internet todo tipo de métrica relacionada aos acontecimentos políticos nacionais, tais como pesquisas de opinião, documentos judiciários, notícias e conteúdo de redes sociais. O programa então usa os dados para alimentar algoritmos que geram pontuações de risco político diárias.

O estudo, feito com base no software, mostra que a pontuação de risco político gerada pela investigação tem subido nos últimos meses, em meio a denúncias contra ex-assessores de campanha de Trump e acusações formais de interferência contra cidadãos russos.

Mais especificamente, depois de nove revelações e eventos chaves nos últimos meses, o índice Standard & Poor’s 500 caiu cerca de 11% ao longo de dois dias, enquanto o dólar subiu em média 13%.

Mark Rosenberg, diretor da GeoQuant, acredita que o impacto deve ser ainda maior durante o mês de março, à medida em que novas acusações forem feitas e outras descobertas reveladas. O analista afirma ainda que alguns índices de mercado apresentaram ligeira queda, enquanto o dólar tem se valorizado ao longo do último ano.

As eleições legislativas de novembro também devem ter grande influência sobre o índice, principalmente se o Partido Republicano perder seu atual controle sobre o Congresso – o que muitos analistas já consideram provável.

Segundo a administração da GeoQuant, o software que mede o risco político teve uma taxa de sucesso de 78% na previsão de eventos políticos no ano passado em todos os 30 países que analisa.