Novo ataque militar dos EUA a ‘narcobarco’ no Caribe faz referência ao Escudo das Américas

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Ataque militar dos EUA no Caribe resulta em 4 mortos em operação contra o tráfico de drogas. A ação faz parte do “Escudo das Américas”, iniciativa do governo Trump para combater o narcotráfico. Analistas jurídicos e organizações de direitos humanos questionam a legalidade dos ataques, que já causaram mais de 220 mortes.

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Quatro pessoas morreram, na terça-feira 25, em um ataque militar americano contra uma embarcação que Washington diz ser utilizada para o tráfico de drogas no Caribe, informou o Exército dos Estados Unidos.

O Southcom, comando militar responsável pela América do Sul, afirmou em sua conta no X (ex-Twitter) que a operação foi conduzida pela Força-Tarefa Conjunta do Hemisfério Ocidental, criada no início de agosto no âmbito do Escudo das Américas, a iniciativa do governo Donald Trump que reúne quase vinte de seus aliados no continente para combater o narcotráfico.

A força-tarefa foi ativada, segundo o comandante do Southcom, general Francis Donovan, para proporcionar “comando e controle unificados nos níveis tático e operacional, integrando capacidades militares com as 18 nações parceiras” do grupo, que também integra um projeto paralelo — a Coalizão das Américas de Combate aos Cartéis (A3C).

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Segundo o Exército americano, o alvo da operação de terça era uma embarcação “que operava em rotas de narcotráfico estabelecidas no Caribe”. “Informações de inteligência confirmadas revelaram a participação ativa da embarcação no narcotráfico”, acrescentou na postagem, que acompanha imagens em preto e branco mostrando um barco avançando no mar antes de uma grande explosão.

“Joint Task Force Western Hemisphere continues executing precise, lethal operations against the cartels. We will hunt, disrupt, and defeat these narco-terrorist networks. SOUTHCOM is resolved to neutralizing cartel terror and violence throughout the region and into the U.S.… pic.twitter.com/Kj4k9onYxx — U.S. Southern Command (@Southcom) August 26, 2026

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Foi o segundo ataque do tipo nesta semana, após um período de pausa.

A campanha de bombardeios começou em setembro do ano passado, quando as Forças Armadas americanas lançaram a Operação Lança do Sul. O presidente Trump afirma que o país está, na prática, “em conflito armado” contra os cartéis de drogas que operam a partir da América Latina, muitos dos quais seu governo classificou como “organizações terroristas estrangeiras” — como fez com as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

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Desde então, mais de 220 pessoas já morreram em ataques no Pacífico oriental e no mar do Caribe.

O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico de drogas. Analistas jurídicos e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques violam o direito internacional e podem constituir execuções extrajudiciais.