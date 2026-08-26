É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Mundo

Novo ataque militar dos EUA a ‘narcobarco’ no Caribe faz referência ao Escudo das Américas

Disparo mata ao menos quatro pessoas. Ataques como esse ocorrem há quase um ano, e críticos denunciam violação do direito internacional

Por Amanda Péchy 26 ago 2026, 08h36
Visão aérea em tons de cinza de um barco branco navegando em águas escuras, deixando um rastro de espuma. No topo, a palavra UNCLASSIFIED em verde.
Imagens divulgadas pelo Exército dos EUA mostra ataque a barco 'em rota tradicional do tráfico' no Caribe. 25/08/2026 -  (X/Southcom/Reprodução)
Continua após publicidade
Novo ataque militar dos EUA a ‘narcobarco’ no Caribe faz referência ao Escudo das Américas Priorizar nos meus resultados Google

Quatro pessoas morreram, na terça-feira 25, em um ataque militar americano contra uma embarcação que Washington diz ser utilizada para o tráfico de drogas no Caribe, informou o Exército dos Estados Unidos.

O Southcom, comando militar responsável pela América do Sul, afirmou em sua conta no X (ex-Twitter) que a operação foi conduzida pela Força-Tarefa Conjunta do Hemisfério Ocidental, criada no início de agosto no âmbito do Escudo das Américas, a iniciativa do governo Donald Trump que reúne quase vinte de seus aliados no continente para combater o narcotráfico.

A força-tarefa foi ativada, segundo o comandante do Southcom, general Francis Donovan, para proporcionar “comando e controle unificados nos níveis tático e operacional, integrando capacidades militares com as 18 nações parceiras” do grupo, que também integra um projeto paralelo — a Coalizão das Américas de Combate aos Cartéis (A3C).

Siga

+ Escudo das Américas de Trump abre cada vez mais portas para a hegemonia dos EUA no continente

Continua após a publicidade

Segundo o Exército americano, o alvo da operação de terça era uma embarcação “que operava em rotas de narcotráfico estabelecidas no Caribe”. “Informações de inteligência confirmadas revelaram a participação ativa da embarcação no narcotráfico”, acrescentou na postagem, que acompanha imagens em preto e branco mostrando um barco avançando no mar antes de uma grande explosão.

Continua após a publicidade

Foi o segundo ataque do tipo nesta semana, após um período de pausa.

A campanha de bombardeios começou em setembro do ano passado, quando as Forças Armadas americanas lançaram a Operação Lança do Sul. O presidente Trump afirma que o país está, na prática, “em conflito armado” contra os cartéis de drogas que operam a partir da América Latina, muitos dos quais seu governo classificou como “organizações terroristas estrangeiras” — como fez com as facções brasileiras Primeiro Comando da Capital (PCC) e Comando Vermelho (CV).

Continua após a publicidade

Desde então, mais de 220 pessoas já morreram em ataques no Pacífico oriental e no mar do Caribe.

O governo Trump não apresentou provas conclusivas de que as embarcações atacadas têm envolvimento com o tráfico de drogas. Analistas jurídicos e organizações de direitos humanos afirmam que os ataques violam o direito internacional e podem constituir execuções extrajudiciais.

Publicidade
TAGS:
América do Sul
América Latina
Caribe
cartel
Donald Trump
Estados Unidos
Narcotráfico
Tráfico de Drogas
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).