Nove dias após votação, democrata vence eleição para governo do Kansas

A democrata Cindy Holscher foi declarada vencedora da eleição para o governo do Kansas, nos Estados Unidos, nove dias após a votação. A Associated Press confirmou o resultado nesta quinta-feira, 12. Realizada em 3 de novembro, a disputa terminou com a derrota do republicano Ty Masterson, presidente do Senado estadual, e garantiu a continuidade dos democratas à frente do governo.

Holscher sucederá Laura Kelly, também democrata, que deixa o cargo após cumprir dois mandatos, o limite permitido pela legislação estadual. Com a vitória, o partido mantém o controle do governo de um estado historicamente republicano.

Embora Donald Trump tenha vencido no Kansas por margens de dois dígitos nas últimas três eleições presidenciais, a disputa pelo governo se mostrou acirrada na reta final. Pesquisas do The New York Times indicavam uma corrida equilibrada, em meio à insatisfação de parte do eleitorado com o presidente e sua gestão da economia.

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Durante a campanha, Holscher defendeu a suspensão da construção de novos centros de dados voltados à inteligência artificial. A democrata argumentou que a expansão dessas instalações precisa considerar os impactos sobre o consumo de energia e água, além de garantir benefícios econômicos às comunidades locais, especialmente por meio da geração de empregos.

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A campanha também foi marcada pela diferença de recursos entre os partidos. Segundo a empresa de monitoramento de publicidade AdImpact, os republicanos investiram quase três vezes mais em anúncios do que os democratas durante a disputa. Mesmo com a vantagem financeira dos adversários, Holscher conseguiu assegurar a permanência do partido no governo estadual.

A onda azul nas eleições americanas

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A vitória de Holscher se soma a uma série de resultados favoráveis aos democratas nas eleições de meio de mandato de 3 de novembro. Conhecidas como midterms, as disputas renovaram cadeiras no Congresso e definiram governos estaduais em diferentes regiões do país. Segundo projeções da Associated Press, os democratas conquistaram o controle das duas casas do Legislativo americano, em uma votação marcada por derrotas republicanas até em antigos redutos do partido.

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No Texas, o democrata James Talarico derrotou o republicano Mike Rogers e se tornou o primeiro senador do partido eleito pelo estado em 38 anos. Em Ohio, Sherrod Brown venceu a disputa pelo Senado, enquanto Amy Acton conquistou o governo estadual ao derrotar Vivek Ramaswamy.

O próprio Kansas também registrou uma mudança histórica na corrida pelo Senado. O democrata Adam Hamilton derrotou o republicano Roger Marshall e se tornou o primeiro candidato do partido eleito para o cargo pelo estado em 94 anos. Os resultados reforçam a dimensão do avanço democrata nas urnas, que alcançou estados onde os republicanos mantinham uma posição historicamente dominante.