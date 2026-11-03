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Nove coisas que estão na mente dos eleitores americanos, segundo pesquisa Reuters/Ipsos

Eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as chamadas midterms, acontecem nesta terça-feira

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 13h11
Eleitor vota no último dia de votação antecipada para as eleições de meio de mandato em Greensboro, Carolina do Norte, EUA, em 31 de outubro de 2026.
Eleitor vota no último dia de votação antecipada para as eleições de meio de mandato em Greensboro, Carolina do Norte, EUA, em 31 de outubro de 2026. (Al Drago/Bloomberg/Getty Images)
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Nove coisas que estão na mente dos eleitores americanos, segundo pesquisa Reuters/Ipsos Priorize VEJA no Google

O aumento do custo de vida é a principal preocupação dos americanos que vão às urnas nesta terça-feira, 3, para votar nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as chamadas midterms, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada no dia da votação.

O levantamento revela que 48% dos eleitores americanos registrados consideram os preços e as despesas cotidianas o fator mais importante na decisão do voto, à frente da preservação das normas democráticas, apontada por 26%, e da imigração, mencionada por 13%.

O fator Trump

A insatisfação econômica representa um desafio para o presidente Donald Trump, cujo Partido Republicano tenta preservar sua maioria no Congresso. De acordo com a pesquisa, 49% dos americanos avaliam que a situação financeira de suas famílias piorou desde janeiro de 2025, quando o republicano retornou à Casa Branca.

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Apenas 13% perceberam alguma melhora, enquanto 37% afirmaram que suas condições permaneceram praticamente inalteradas. Entre os eleitores hispânicos, que contribuíram para a vitória de Trump em 2024, a percepção negativa é ainda maior: 54% relatam uma deterioração das finanças domésticas.

Embora o presidente não apareça nas cédulas, a disputa funciona historicamente como um referendo popular sobre o governo e define a composição da Câmara dos Representantes e do Senado, responsáveis pela elaboração das leis federais. Entre os entrevistados que pretendem votar ou já votaram antecipadamente, 48% afirmaram enxergar sua escolha como um voto contra Trump, enquanto 25% disseram que votam a favor dele. Outros 25% declararam que o republicano não interfere em sua decisão eleitoral.

Guerra no Irã e desconfiança eleitoral

A guerra iniciada em fevereiro, após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, também pesa na avaliação dos americanos. Para 55% dos eleitores, o conflito não compensou os custos envolvidos, contra apenas 25% que consideram a operação justificável. Trump sustenta que a ofensiva era necessária para impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo regime iraniano. O conflito, no entanto, provocou uma disparada dos preços dos combustíveis nos Estados Unidos, ampliando a pressão sobre os orçamentos familiares.

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+ Quando saem os resultados das eleições de meio de mandato nos EUA?

Outro tema que divide o eleitorado é a confiança no sistema eleitoral. Apesar das reiteradas alegações infundadas de Trump sobre fraudes nas eleições americanas, 77% dos entrevistados afirmaram confiar que seus votos serão contabilizados corretamente. Ao mesmo tempo, 45% acreditam que a fraude eleitoral é um problema generalizado no país.

Questões sociais e tecnológicas

A pesquisa também identificou preocupações com questões sociais e tecnológicas. Cerca de 38% dos eleitores classificaram a exclusão de mulheres e meninas transgênero das competições esportivas femininas como um assunto muito importante ou prioritário, enquanto 25% atribuíram o mesmo grau de relevância à proteção dos direitos das pessoas trans.

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Já 42% consideraram muito importante a imposição de limites à construção de centros de processamento de dados utilizados para alimentar sistemas de inteligência artificial.

Financiamento e propostas

O peso dos grandes financiadores das campanhas eleitorais, por sua vez, provocou uma rara convergência entre democratas e republicanos. Segundo o levantamento, 93% dos eleitores democratas e 71% dos republicanos consideram inadequado que bilionários desembolsem dezenas de milhões de dólares para influenciar o resultado das eleições.

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Apesar da vantagem democrata nas intenções de voto para o Congresso, a pesquisa indica que nenhum dos dois partidos conquistou ampla confiança dos americanos em relação às suas propostas. Entre os eleitores registrados, 43% afirmaram que os democratas apresentam ao menos algumas boas ideias, enquanto 39% disseram o mesmo sobre os republicanos.

O levantamento Reuters/Ipsos ouviu 1.765 adultos americanos entre quinta-feira, 29 de outubro, e segunda-feira, 2 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais entre os eleitores registrados.

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