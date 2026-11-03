Nove coisas que estão na mente dos eleitores americanos, segundo pesquisa Reuters/Ipsos

O aumento do custo de vida é a principal preocupação dos americanos que vão às urnas nesta terça-feira, 3, para votar nas eleições de meio de mandato nos Estados Unidos, as chamadas midterms, segundo uma pesquisa da Reuters/Ipsos divulgada no dia da votação.

O levantamento revela que 48% dos eleitores americanos registrados consideram os preços e as despesas cotidianas o fator mais importante na decisão do voto, à frente da preservação das normas democráticas, apontada por 26%, e da imigração, mencionada por 13%.

O fator Trump

A insatisfação econômica representa um desafio para o presidente Donald Trump, cujo Partido Republicano tenta preservar sua maioria no Congresso. De acordo com a pesquisa, 49% dos americanos avaliam que a situação financeira de suas famílias piorou desde janeiro de 2025, quando o republicano retornou à Casa Branca.

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Apenas 13% perceberam alguma melhora, enquanto 37% afirmaram que suas condições permaneceram praticamente inalteradas. Entre os eleitores hispânicos, que contribuíram para a vitória de Trump em 2024, a percepção negativa é ainda maior: 54% relatam uma deterioração das finanças domésticas.

Embora o presidente não apareça nas cédulas, a disputa funciona historicamente como um referendo popular sobre o governo e define a composição da Câmara dos Representantes e do Senado, responsáveis pela elaboração das leis federais. Entre os entrevistados que pretendem votar ou já votaram antecipadamente, 48% afirmaram enxergar sua escolha como um voto contra Trump, enquanto 25% disseram que votam a favor dele. Outros 25% declararam que o republicano não interfere em sua decisão eleitoral.

Guerra no Irã e desconfiança eleitoral

A guerra iniciada em fevereiro, após ataques dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã, também pesa na avaliação dos americanos. Para 55% dos eleitores, o conflito não compensou os custos envolvidos, contra apenas 25% que consideram a operação justificável. Trump sustenta que a ofensiva era necessária para impedir o desenvolvimento de armas nucleares pelo regime iraniano. O conflito, no entanto, provocou uma disparada dos preços dos combustíveis nos Estados Unidos, ampliando a pressão sobre os orçamentos familiares.

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Outro tema que divide o eleitorado é a confiança no sistema eleitoral. Apesar das reiteradas alegações infundadas de Trump sobre fraudes nas eleições americanas, 77% dos entrevistados afirmaram confiar que seus votos serão contabilizados corretamente. Ao mesmo tempo, 45% acreditam que a fraude eleitoral é um problema generalizado no país.

Questões sociais e tecnológicas

A pesquisa também identificou preocupações com questões sociais e tecnológicas. Cerca de 38% dos eleitores classificaram a exclusão de mulheres e meninas transgênero das competições esportivas femininas como um assunto muito importante ou prioritário, enquanto 25% atribuíram o mesmo grau de relevância à proteção dos direitos das pessoas trans.

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Já 42% consideraram muito importante a imposição de limites à construção de centros de processamento de dados utilizados para alimentar sistemas de inteligência artificial.

Financiamento e propostas

O peso dos grandes financiadores das campanhas eleitorais, por sua vez, provocou uma rara convergência entre democratas e republicanos. Segundo o levantamento, 93% dos eleitores democratas e 71% dos republicanos consideram inadequado que bilionários desembolsem dezenas de milhões de dólares para influenciar o resultado das eleições.

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Apesar da vantagem democrata nas intenções de voto para o Congresso, a pesquisa indica que nenhum dos dois partidos conquistou ampla confiança dos americanos em relação às suas propostas. Entre os eleitores registrados, 43% afirmaram que os democratas apresentam ao menos algumas boas ideias, enquanto 39% disseram o mesmo sobre os republicanos.

O levantamento Reuters/Ipsos ouviu 1.765 adultos americanos entre quinta-feira, 29 de outubro, e segunda-feira, 2 de novembro. A margem de erro é de três pontos percentuais entre os eleitores registrados.