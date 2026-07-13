Novas sanções de Trump miram doze entidades em Cuba, incluindo a que exporta médicos

Os Estados Unidos anunciaram, nesta segunda-feira, 13, sanções contra milícias cubanas, brigadas de respostas rápidas e entidades oficiais e empresariais da ilha. De acordo com o comunicado do Departamento de Estado americano, as medidas miram os “pilares interligados” dos setores empresarial e estatal.

Entre as organizações sancionadas pelo governo Trump estão as milícias populares, subordinadas ao Ministério das Forças Armadas; as Brigadas de Resposta Rápida, grupos civis organizados pelo governo e compostos por militantes, funcionários estatais e apoiadores do regime; a Associação de Combatentes da Revolução, organização que reúne veteranos das lutas revolucionárias e internacionalistas; e o Ministério do Turismo.

Empresas na mira

Além das entidades oficiais, também foram alvo das penalidades econômicas de Trump alguns grupos empresariais. Entre eles estão o Gecomex, maior conglomerado estatal de comércio do país; Caudal, do ramo de seguros; Gemar, de navegação e portos; e Antex, vinculada ao conglomerado militar Gaesa, que controla até 70% da economia cubana. A empresa atua principalmente na gestão e exportação de mão de obra profissional, como médicos e professores, em especial para Angola — no período em que a Cuba fornecia especialistas para o programa brasileiro Mais Médicos, com intermediação da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS), a Antex foi acusada de reter parte do valor das bolsas que o Brasil repassava aos profissionais.

Outras duas empresas do setor de combustíveis, a Enetec e a Coreydan, foram mencionadas no comunicado.

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Todas as organizações citadas pelo governo americano tiveram seus bens confiscados nos Estados Unidos, estão proibidas de fazer negócios no país e de acessar qualquer serviço financeiro em solo americano.

Crise econômica em Cuba

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, começou a intensificar as sanções contra a ilha em janeiro deste ano, mirando principalmente suas importações de petróleo. O embargo escancarou os já sérios gargalos na infraestrutura enérgica de Cuba, provocando apagões cada vez mais recorrentes devido à falta de combustíveis. A crise econômica se exacerbou, criando uma das piores conjunturas para a nação caribenha em décadas.

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As sanções provocaram a saída de empresas estrangeiras da ilha e impactaram diretamente o turismo na região. O objetivo das penalidades econômicas é pressionar o governo cubano a negociar uma mudança para um regime mais favorável a Washington.