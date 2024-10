Novas pesquisas apagam pequena vantagem democrata e são sinal de alerta para Kamala

Faltando apenas 11 dias para a eleição presidencial dos Estados Unidos, a vice-presidente Kamala Harris, candidata democrata, viu sua pequena vantagem sobre o republicano Donald Trump ir embora, de acordo com pesquisas de opinião da CNN e do New York Times publicadas nesta sexta-feira, 25.

Enquanto na pesquisa da CNN os dois candidatos estão com 47% das intenções de voto, a do New York Times coloca os dois empatados em 48%.

+ Harris e Trump aparecem empatados com 48% dos votos em pesquisa do ‘NYT’

A última pesquisa do NYT revelou que a preferência por Harris pode ter diminuído desde seu último levantamento, no início de outubro. Na época, ela tinha uma ligeira vantagem (49% a 46%). A mudança está dentro da margem de erro, mas o agregador FiveThirtyEight, que faz uma média nacional de pesquisas, também registrou um aperto da margem nas últimas semanas: no início de outubro, ela estava à frente de Trump por 48,5% a 45,7%; agora, caiu para 48,1% a 46,4%. Isso sugere que esta disputa ficou ainda mais acirrada.

Continua após a publicidade

+ Em corrida acirrada, Trump eleva o uso da mentira como arma política

O resultado não é bom sinal para Harris. Em eleições recentes, os democratas tiveram vantagem em nível nacional, mesmo quando perderam o Colégio Eleitoral e, portanto, a Casa Branca. Isso porque, nos Estados Unidos, vence a corrida quem obtém mais votos dos chamados delegados, e cada estado americano tem um número de delegados proporcional à sua população. A esperança da campanha, neste ano, era que Harris construísse uma superioridade nacional, o que poderia sinalizar bons resultados em estados-chave como Michigan, Pensilvânia e Wisconsin – os swing states, onde a preferência por democratas e republicanos se alterna.