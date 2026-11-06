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Nova Zelândia vai às urnas em eleição acirrada que pode ser decidida por novata na política

Partido liderado por Qiulae Wong pode conquistar suas primeiras cadeiras no Parlamento e ter papel decisivo na formação do próximo governo

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 nov 2026, 16h36
A líder do Partido Opportunity, Qiulae Wong, em 29 de outubro de 2026.
A líder do Partido Opportunity, Qiulae Wong, em 29 de outubro de 2026. (Hagen Hopkins/Getty Images)
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Nova Zelândia vai às urnas em eleição acirrada que pode ser decidida por novata na política Priorize VEJA no Google

A Nova Zelândia encerra neste sábado, 7, a votação das eleições gerais em uma disputa acirrada, que pode colocar um partido sem representação no Parlamento em posição de decidir quem comandará o próximo governo. O primeiro-ministro Christopher Luxon, do Partido Nacional, tenta permanecer no cargo diante da oposição trabalhista, liderada pelo ex-premiê Chris Hipkins.

Uma pesquisa do instituto Freshwater Strategy, divulgada nesta sexta-feira, 6, apontou os trabalhistas com 30,7% das intenções de voto, à frente dos 26,4% do Partido Nacional. O levantamento atribuiu 5,1% ao centrista Opportunity, resultado que, se confirmado nas urnas, pode dar à legenda influência decisiva nas negociações para a formação do governo.

O Opportunity é liderado por Qiulae Wong, ex-consultora de negócios sustentáveis de 38 anos que entrou para a política após responder a um anúncio de emprego para comandar o partido, em 2025. Fundada em 2016, a sigla nunca conquistou uma cadeira no Parlamento e defende, entre outras propostas, uma renda básica universal (UBI) e um imposto sobre o valor de terrenos urbanos.

Wong se disse disposta a negociar tanto com a direita quanto com a esquerda e afirmou que conversaria primeiro com o partido mais votado. Luxon, no entanto, já descartou uma aliança com o Opportunity, cuja proposta de tributação de terrenos contraria sua promessa de não criar novos impostos. 

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A campanha foi marcada pelo alto custo de vida e pela insatisfação com o desempenho da economia. O desemprego chegou a 5,7% no terceiro trimestre, a maior taxa desde 2015, enquanto os preços dos alimentos e os custos de moradia estão entre as preocupações dos eleitores.

No sistema eleitoral neozelandês, os eleitores votam em um partido e em um candidato de seu distrito eleitoral. Para participar da distribuição proporcional de cadeiras, uma legenda precisa obter ao menos 5% dos votos partidários ou eleger pelo menos um representante por distrito. Como raramente um único partido conquista a maioria, é comum que sejam formadas coalizões.

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A votação antecipada começou em 26 de outubro, e as urnas serão fechadas às 19h de sábado, no horário local (3h de sábado no horário de Brasília). Os resultados preliminares serão divulgados a partir do encerramento da votação, mas o resultado oficial está previsto para 27 de novembro. As negociações para a formação de um governo podem levar semanas.

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