Nova Zelândia manterá fronteiras fechadas até que população seja vacinada

Reconhecida como um dos países que melhor lidaram com a pandemia de Covid-19, a Nova Zelândia não planeja abrir suas fronteiras para o turismo internacional até o final do ano. No entanto, à medida que a população vá sendo vacinada, o país irá expandir o sistema de “bolhas aéreas” com os países vizinhos pouco afetados pela doença, segundo a primeira-ministra, Jacinda Arden.

“Podemos esperar que nossas fronteiras sejam afetadas durante a maior parte do ano. Continuaremos a desenvolver bolhas de viagens com a Austrália e o Pacífico, mas o resto do mundo representa simplesmente um risco muito alto para nossa saúde e nossa economia”, disse Ardern nesta terça-feira, 26, durante entrevista coletiva.

A pressão tem crescido sobre o governo de Ardern para vacinar os cerca de cinco milhões de habitantes do país, à medida que outros países desenvolvido avançam com seus programas de imunização. Segundo o Ministério da Saúde, “vacinas devem ser contempladas ao primeiro grupo de pessoas no segundo trimestre de 2021”, e serão inteiramente gratuitas.

De acordo com a premiê, o órgão de regulamentação médica do país está trabalhando para uma aprovação provisória para uso da vacina Pfizer/BioNTech. A decisão deve ser divulgada na próxima semana e, se positiva, abre caminho para o início da vacinação.

Ardern já havia afirmado no país passado que o governo fechou contratos de mais de 1 bilhão de dólares para a entrega de quatro vacinas: Oxford/AstraZeneca, Pfizer/BioNTech, Novavax e Janssen. No entanto, ela insistiu que Wellington não irá apressar autorizações ou comprometer a segurança dos imunizantes de nenhuma forma.

A premiê considerou que, para reabrir as portas ao turismo internacional, é preciso ter certeza de que as vacinas impedem a disseminação da Covid-19 a outras pessoas, ou que “uma parte suficiente da população esteja vacinada e protegida para que as pessoas possam voltar à Nova Zelândia saudáveis”.

Continua após a publicidade

“Ambas as possibilidades vão levar algum tempo. A Nova Zelândia vai sentir-se realmente de volta ao normal quando houver um certo nível de normalidade no resto do mundo”, acrescentou.

Ardern disse estar disposta em avançar nas bolhas aéreas com a Austrália e os países do Pacífico, embora tenha destacado as dificuldades que isso acarreta, especialmente com a a Austrália, onde cada estado impõe diferentes restrições aos viajantes.

Nesse sentido, ela manifestou decepção com a decisão de Camberra de restabelecer uma quarentena de 14 dias para viajantes da Nova Zelândia que entram no país, como resultado da detecção no domingo do primeiro contágio local de Covid-19 desde o dia 18 de novembro.

As autoridades estão investigando a origem do contágio da paciente, uma mulher de 56 anos que viajou a trabalho para Espanha e Holanda e que, segundo investigações preliminares, foi infectada durante seu confinamento em um hotel em Auckland.

A Nova Zelândia tem agido decisivamente desde o início da pandemia, o que lhe permitiu manter os casos confirmados acumulados em cerca de 1.934, incluindo 25 mortes e 64 casos ativos.

Os neozelandeses têm o direito de retornar ao seu país, mas devem ficar em quarentena em centros governamentais por duas semanas e apresentar dois testes PCR negativos durante o confinamento, além de um teste antes da viagem.