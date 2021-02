Nova Zelândia encerra confinamento em Auckland apesar de novos casos

O governo da Nova Zelândia anunciou nesta quarta-feira, 17, que o confinamento de três dias decretado em Auckland, cidade mais populosa do país com 1,7 milhão de habitantes, termina à meia-noite (hora local), apesar da confirmação de três novos positivos para Covid-19.

A primeira-ministra neozelandesa, Jacinda Ardern, garantiu durante entrevista coletiva que a transmissão “está contida”, embora algumas restrições sejam mantidas, como a obrigação do uso de máscara em locais públicos ou a limitação das reuniões a um máximo de 100 pessoas.

O surto da cepa britânica do vírus foi confirmado no último sábado em três membros de uma família – pai, mãe e filha – sem que os rastreadores conseguissem descobrir a origem do contágio. A medida, que incluía o cancelamento de atos públicos e a proibição de reuniões de mais de dez pessoas fora de casa, foi decretada no dia seguinte de maneira urgente para os próximos três dias.

Ardern indicou que na próxima segunda-feira ela se encontrará com seu gabinete para avaliar a situação. A Nova Zelândia, cuja gestão da pandemia tem sido considerada a melhor do mundo, acumulou um total de 2.340 infecções desde o início da pandemia, incluindo 356 casos classificados como prováveis e 26 mortes por Covid-19.

(Com EFE)