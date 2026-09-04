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Nova Zelândia aprova MDMA para tratar transtorno de estresse pós-traumático

Conhecida como ecstasy, substância psicodélica tem propriedades psicoterapêuticas; Vice-premiê defensor de cogumelos quer ampliar 'medicina inovadora'

Por Luiza Zubelli 4 set 2026, 15h16 | Atualizado em 4 set 2026, 15h46
Muitas pastilhas brancas redondas, algumas com um coelho em relevo, preenchem a imagem, com uma pá metálica à direita
Comprimidos de MDMA (Craig Hastings/Getty Images)
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Nova Zelândia aprova MDMA para tratar transtorno de estresse pós-traumático Priorizar nos meus resultados Google

O órgão regulador farmacêutico da Nova Zelândia autorizou, nesta sexta-feira, 4, psiquiatras a prescreverem MDMA — que nas baladas é comumente conhecido como ecstasy — de grau farmacêutico para pessoas com transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) grave. A decisão do Medsafe, a “Anvisa” neozelandesa, torna esta a segunda nação do mundo, seguindo os passos da vizinha Austrália, a permitir em consultórios a substância normalmente utilizada como droga recreativa.

David Seymour, vice-primeiro-ministro da Nova Zelândia, celebrou a decisão que beneficiou, por ora, dois psiquiatras, mas abre precedente para todos os outros profissionais da área.

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“O TEPT destrói vidas e é difícil de tratar”, disse Seymour, que no ano passado apoiou a aprovação do uso de cogumelos alucinógenos para tratar pessoas com depressão grave. “O MDMA pode ser muito eficaz no tratamento dessa condição por meio da terapia assistida por psicodélicos.”

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O político afirmou ainda que a Nova Zelândia está empenhada em ampliar o acesso a “tratamentos inovadores”. O Ministério da Saúde neozelandês, por sua vez, destacou a obrigatoriedade de que o tratamento com MDMA seja combinado com psicoterapia e ressaltou que os pacientes não poderiam levar a droga para casa.

“O tratamento ocorre em um ambiente clínico controlado, sob os cuidados de um psiquiatra autorizado, e integra um plano de tratamento abrangente”, comunicou a pasta, acrescentando que os pacientes devem ser maiores de 18 anos.

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Estudos com MDMA avançam

O transtorno de estresse pós-traumático é uma condição de saúde mental que pode se desenvolver após uma pessoa vivenciar ou ser ameaçada por eventos traumatizantes, como morte, participação em guerras ou agressão sexual.

Nos Estados Unidos, o tratamento com MDMA voltou à fase dos ensaios clínicos após a FDA, agência reguladora de medicamentos do país, ter rejeitado, em 2024, a autorização para o uso medicinal da substância, alegando que não havia evidências suficientes sobre sua segurança ou eficácia. Até o momento, as opções de tratamento farmacológico para o TEPT em solo americano se limitam a dois antidepressivos, cujos efeitos demoram cerca de três meses para se manifestar.

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Além disso, as taxas de resposta a esses medicamentos têm sido mistas.

Em paralelo, um estudo realizado em Israel com os participantes da festa “rave” Supernova — onde centenas de pessoas foram mortas pelo Hamas nos ataques de 7 de outubro de 2023 — concluiu que o MDMA ajudou a amenizar o impacto do trauma vivenciado pelos sobreviventes.

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