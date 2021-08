Nova York exigirá atestado de vacinação da Covid-19 para locais fechados

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, deverá anunciar nesta terça-feira, 3, uma nova medida que exige a comprovação de vacinação para entrada em lugares fechados como restaurantes, academias e teatros. Essa é mais uma tentativa do governo de estimular a imunização da população, que apresentou queda nas últimas semanas.

O programa terá início no final do mês de agosto e vai funcionar de maneira transitória até meados de setembro, quando passará a valer completamente durante a reabertura de escolas e escritórios. A norma será aplicada também a funcionários que trabalham nos respectivos estabelecimentos e é a primeira do gênero nos Estados Unidos.

Essa é mais uma ação agressiva da prefeitura para aumentar os números de vacinação do município e impedir uma possível terceira onda causada pela variante Delta. Anteriormente, o governo já havia anunciado o incentivo de 100 dólares para aqueles que se vacinassem, além de obrigar a imunização dos funcionários municipais – aqueles que se recusarem precisam se submeter a testes semanalmente.

De Blasio segue relutante em obrigar a população a usar máscaras em locais fechados, a exemplo de cidades como Los Angeles, São Francisco e Washington. Na última segunda-feira, 2, ele recebeu críticas por apenas estimular o uso do acessório ao invés de impor.

A exemplo da França e da Itália, o passe sanitário proposto por Nova York deverá ser apresentado nas entradas de academias, restaurantes e bares. No entanto, ao contrário dos países europeus, o teste negativo não poderá servir como validação. Segundo o prefeito, a norma é uma forma de encorajar os nova-iorquinos a aproveitar a cidade.

Até o momento, 66% da população adulta do município foi imunizada e alguns locais específicos apresentam taxas baixas de vacinação. Os Estados Unidos voltaram a apresentar alta no número de casos e mortes por Covid-19 devido à propagação da variante Delta, que é mais transmissível, e à recusa por parte da população em receber os imunizantes.

Nos últimos dias, a cidade de Nova York e outros municípios espalhados pelos EUA começaram a impor ordens para que funcionários municipais sejam vacinados ou, caso se recusem, que realizem testes frequentes para Covid-19. A medida visa conter o avanço da variante Delta, responsável por 83% dos casos da doença no país.

Além disso, o Centro de Controle e Prevenção de Doença dos Estados Unidos (CDC), voltou a recomendar o uso de máscaras na maioria dos locais fechados, dois meses após ter recomendado o contrário.