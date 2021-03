Nova York começa vacinação de maiores de 30 anos em todo o estado

O estado de Nova York iniciou nesta terça-feira, 30, a sua campanha de vacinação contra a Covid-19 em todo o território para pessoas a partir dos 30 anos de idade. Segundo o governador Andrew Cuomo, os maiores de 16 anos também poderão ser vacinados a partir do dia 6 de abril.

“Estamos dando um passo monumental na briga para vencer a Covid-19. Nova York vai fazer com que a vacina seja acessível para toda a comunidade, garantindo equidade, particularmente para as comunidades de cor, que muitas vezes são deixadas para trás”, disse Cuomo.

Até o momento, foi anunciado que 30% dos novaiorquinos já receberam ao menos a primeira dose do imunizante, enquanto cerca de 17% estão totalmente imunizados. Apesar da campanha de vacinação estar bastante acelerada, o governador alertou para que a população permaneça seguindo as medidas de proteção.

“Podemos ver a luz no fim do túnel, porém para que possamos seguir esse caminho é mais importante do que nunca cada um de vocês usarem a máscara, respeitar o distanciamento social e seguir todas as medidas de segurança”, completou.

O pronunciamento ocorre em um momento em que os estados de Nova York e Nova Jersey lideram a lista de regiões dos Estados Unidos com o maior número de infecções por 100 mil habitantes. De acordo com os noticiários locais, Nova Jersey registrou uma média 647 casos por casa 100 mil habitantes, enquanto Nova York acumulou uma média de 548.

O estado se encontra imerso em um processo de flexibilização das medidas de contenção e, nas últimas semanas, ampliou a capacidade dos restaurantes, além de permitir a volta às aulas e a reabertura de cinemas, assim como estádios e salas de teatro com capacidade superior a dez mil pessoas.