Nova York bate recorde de turistas em 2010

No ano passado, 48,7 milhões de pessoas fizeram turismo em Nova York, volume que supera os 47 milhões registrados em 2008, até então a marca recorde na história da cidade.

De acordo com dados da secretária de turismo, 39 milhões de visitantes são internos e 9,7 milhões provêm de outros países.

O turismo é a quinta maior fonte de renda de Nova York, responsável por movimentar cerca de 31 bilhões de dólares anualmente. “A força do nosso turismo explica porque sofremos menos com os impactos da recessão que as outras cidades americanas”, disse o prefeito de Nova York, Michael Bloomberg.

A cidade comemora a marca e faz projeções ainda mais otimistas para este ano, já que o recorde de 2010 poderia ter sido ainda melhor não fossem dois problemas: um surto de percevejos, que afugentou potenciais turistas, e a erupção de um vulcão na Islândia, que provocou o cancelamento de uma série de voos provenientes da Europa.

