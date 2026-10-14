Nova York avança para banir carruagens puxadas por cavalos após mais de 150 anos

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Nova York avança para proibir carruagens puxadas por cavalos a partir de junho de 2028, após acordo entre a Câmara Municipal e o prefeito. A medida, motivada por um acidente fatal no Central Park e crescentes preocupações com o bem-estar animal, busca garantir a segurança pública e uma transição justa para os trabalhadores do setor.

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Nova York avançou para proibir carruagens puxadas por cavalos, um negócio que existe na cidade há mais de 150 anos, a partir de junho de 2028. O portal de notícias americano Politico reportou, na terça-feira 13, que a Câmara Municipal entrou em acordo com o prefeito, o democrata Zohran Mamdani, para votar o projeto de lei na quinta-feira da próxima semana, 22 de outubro.

“A indústria de carruagens puxadas por cavalos está chegando ao fim na cidade de Nova York. Nossa administração garantirá que trabalhadores e proprietários sejam protegidos e que os cavalos estejam seguros”, escreveu Mamdani no X (ex-Twitter)

O projeto ganhou força depois da morte de um turista de 18 anos, o indiano Romanch Mahajan, em um acidente envolvendo uma das charretes no Central Park. De acordo com a polícia local, ele estava com outros três passageiros quando o cavalo escapou do controle do cocheiro e disparou em alta velocidade, levando à sua queda.

Além disso, há preocupações crescentes com o tratamento “desumano” dos cavalos. Há anos, organizações de defesa do direito dos animais, como a PETA, insistem pela aprovação da Lei Ryder, que prevê o encerramento gradual dos passeios em Nova York, uma demanda que ganhou força depois que um cavalo morreu no famoso parque nova-iorquino ao ingerir uma planta tóxica.

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“As charretes puxadas por cavalos fazem parte da história da cidade de Nova York há muito tempo, mas em um Central Park cada vez mais movimentado, essa tradição se tornou um risco crescente para a segurança pública”, afirmou Julie Menin, presidente do Conselho Municipal de Nova York, em nota à emissora britânica BBC.

O projeto de lei proposto leva o nome de Lei Romanch, em homenagem ao adolescente falecido, e conta com o apoio da maioria do conselho, afirmou um porta-voz de Menin.

Preocupação dos trabalhadores

O Sindicato dos Trabalhadores dos Transportes, que representa 300 condutores e proprietários de charretes, é contra a legislação, argumentando que os cavalos são bem tratados e que o setor emprega centenas de pessoas. Continua após a publicidade Segundo o gabinete de Mamdani, o prefeito está elaborando um plano de transição para amparar quem trabalha no ramo de charretes, com possíveis oportunidades de emprego, treinamento, aconselhamento de carreira e compensação financeira. “Temos trabalhado em estreita colaboração com a Câmara Municipal, parceiros sindicais, cocheiros, defensores do bem-estar animal e líderes comunitários para garantir uma transição justa que proteja os trabalhadores e, ao mesmo tempo, acabe de vez com as charretes puxadas por cavalos no Central Park”, disse um porta-voz do líder democrata. A Central Park Conservancy, organização sem fins lucrativos que administra o parque, por sua vez, declarou seu apoio ao banimento da prática no ano passado. Continua após a publicidade “Com o número de visitantes ao parque atingindo níveis recordes, acreditamos firmemente que a proibição de charretes puxadas por cavalos se tornou uma questão de saúde pública e segurança para os visitantes do parque”, escreveu o órgão. Em 2014 o ex-prefeito nova-iorquino Bill de Blasio tentou proibir as charretes no Central Park, alegando maus-tratos aos cavalos, e propôs uma frota de carros elétricos antigos para substituí-las. Porém, ao fim de seu mandato, conseguiu apenas implementar novas regras restringindo os locais onde as charretes poderiam atender turistas. Continua após a publicidade