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Nova porta-voz de Trump zomba da China por não ter ‘banheiros adequados’ e Pequim reage

Katie Zacharia, que já morou na capital chinesa, usou exemplo para questionar capacidade do país asiático de superar os EUA como potência mundial

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 out 2026, 12h02
A secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia.
A secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia. (Chip Somodevilla/Getty Images)
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A nova secretária de imprensa da Casa Branca, Katie Zacharia, afirmou nesta quinta-feira, 15, que a China não possui sequer “banheiros adequados” ao questionar a capacidade do país asiático de superar os Estados Unidos como potência mundial.

“Nos diziam que Hillary (Clinton) ia ganhar, que os dias de glória dos Estados Unidos haviam acabado, que a China estava despontando no horizonte. Eu lembro disso muito claramente, tinha acabado de voltar da China e pensava: ‘Como é que a China é o próximo país no horizonte? Eles nem têm banheiros adequados”, afirmou Zacharia em entrevista ao podcast do influenciador conservador Jack Posobiec.

A declaração provocou uma reação do governo chinês nesta sexta-feira, 16, menos de uma semana depois de a americana assumir o cargo na administração do presidente Donald Trump. Questionada sobre o comentário de Zacharia, a porta-voz da diplomacia chinesa, Mao Ning, respondeu com um convite à representante americana.

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“Nós a convidamos a visitar a China com mais frequência, quando tiver oportunidade”, disse Ning, com um leve sorriso, durante uma entrevista coletiva. Zacharia, que já morou em Pequim por cerca de dois anos, tem uma viagem ao país prevista para novembro.

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O episódio ocorre em meio às tensões entre Washington e Pequim, que disputam influência internacional em áreas como comércio, tecnologia e segurança. Apesar das divergências entre as duas potências, Trump tem destacado sua boa relação com o presidente chinês, Xi Jinping, com quem se reuniu duas vezes neste ano.

Gafe durante estreia

O comentário sobre a China ocorre poucos dias depois de Zacharia protagonizar uma gafe durante sua estreia na função de secretária de imprensa nesta terça-feira, 13. Ao explicar como pretende conciliar as responsabilidades do cargo com a maternidade de quatro filhos, ela confundiu Trump com o próprio marido.

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O tropeço aconteceu durante uma coletiva de imprensa que durou cerca de 14 minutos. Na ocasião, ela respondeu a perguntas de jornalistas de três veículos e aproveitou a apresentação para elogiar o presidente americano e destacar as ações do governo. “Quero agradecer ao presidente pela confiança que depositou em mim. Há muito tempo eu queria trabalhar para ele”, declarou.

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Durante a conversa, Zacharia afirmou que pretende preservar o tempo dedicado aos filhos, de 12, 10, 8 e 6 anos. A família deve se mudar da Califórnia para Washington, onde ela assumiu oficialmente o cargo na segunda-feira, 12. Foi ao falar sobre a vida pessoal que aconteceu o episódio. “Meu presidente… desculpe, meu marido”, corrigiu a secretaria, provocando risos entre os jornalistas presentes. Ela percebeu o deslize imediatamente e reagiu com bom humor: “Essa foi boa”.

Antes da nomeação, a advogada trabalhava como assessora sênior de comunicação da Trump Media & Technology Group, empresa responsável pela rede social Truth Social. Ela também atuou como porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e comentarista dos canais Fox News e Newsmax. Zacharia substitui Karoline Leavitt, que deixou a função em agosto.

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