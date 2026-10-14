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Nova porta-voz da Casa Branca confunde Trump com marido; entenda

Gafe aconteceu em sua estreia na função, nesta terça-feira, 13

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 out 2026, 09h36 | Atualizado em 14 out 2026, 09h36
Mulher loira de cabelos ondulados, maquiagem leve e blazer marinho com botões dourados, sorri sutilmente em um púlpito. Ao fundo, a bandeira dos EUA e um painel azul com a fachada da Casa Branca e o texto WHITE HOUSE WASHINGTON
Katie Zacharia, secretária de imprensa da Casa Branca (Chip Somodevilla/Getty Images)
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Nova porta-voz da Casa Branca, Katie Zacharia protagonizou uma gafe durante sua estreia na função, nesta terça-feira, 13. Ao explicar como pretende conciliar as responsabilidades do cargo com a maternidade de quatro filhos, a secretária de imprensa confundiu o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, com o próprio marido.

O tropeço aconteceu durante uma coletiva de imprensa que durou cerca de 14 minutos. Na ocasião, ela respondeu a perguntas de jornalistas de três veículos e aproveitou a apresentação para elogiar Trump e destacar as ações do governo republicano. “Quero agradecer ao presidente pela confiança que depositou em mim. Há muito tempo eu queria trabalhar para ele”, declarou.

Durante a conversa, Zacharia afirmou que pretende preservar o tempo dedicado aos filhos, de 12, 10, 8 e 6 anos. A família deve se mudar da Califórnia para Washington, onde ela assumiu oficialmente o cargo na segunda-feira, 12. Foi ao falar sobre a vida pessoal que aconteceu o episódio. “Meu presidente… desculpe, meu marido”, corrigiu a secretaria, provocando risos entre os jornalistas presentes. Ela percebeu o deslize imediatamente e reagiu com bom humor: “Essa foi boa”.

Antes da nomeação, a advogada trabalhava como assessora sênior de comunicação da Trump Media & Technology Group, empresa responsável pela rede social Truth Social. Ela também atuou como porta-voz do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos e comentarista dos canais Fox News e Newsmax. Zacharia substitui Karoline Leavitt, que deixou a função em agosto. Aliada de Trump, a nova secretária de imprensa assume o posto em meio à campanha para as eleições legislativas de meio de mandato, previstas para novembro.

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