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Nova pesquisa mostra como está a aprovação de Trump no dia das midterms

Pleito que coloca controle do Congresso americano em disputa é visto como referendo sobre o segundo mandato do republicano

Por Amanda Péchy Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 nov 2026, 12h28 | Atualizado em 3 nov 2026, 12h51
Donald Trump, com cabelo loiro e terno azul-marinho com gravata azul, é visto de perfil contra um céu azul claro, com parte de uma aeronave branca à direita
O presidente dos EUA, Donald Trump, desembarca do Air Force One no Aeroporto Internacional Charlotte Douglas, em Charlotte, Carolina do Norte, em 29 de outubro de 2026. (Kent Nishimura/AFP)
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Poucos minutos antes das primeiras urnas abrirem nos Estados Unidos para as eleições de meio de mandato nesta terça-feira, 3, uma nova pesquisa Reuters/Ipsos revelou que a aprovação do presidente americano, Donald Trump, continua próximo ao patamar mais baixo de seu mandato, em apenas 32%. A taxa, inalterada desde um outro levantamento do instituto na semana passada, só foi pior há quinze dias, quando bateu 31%.

As chamadas midterms, que são plantadas no meio do mandato presidencial, costumam desferir golpes aos mandatários em exercício, alvo de todo tipo de insatisfação popular. Neste ano, quando serão renovadas todas as 435 cadeiras da Câmara, 35 no Senado, além de um sem-número de cargos estaduais e municipais, os republicanos de Trump, que controlam o Congresso desde o início de seu mandato, podem perder a maioria para os democratas.

As polêmicas medidas de Donald Trump

Custo de vida

A pesquisa Reuters/Ipsos pôs em evidência uma coleção de vulnerabilidades do Partido Republicano, agravadas pela disparada nos preços da gasolina desde que Trump ordenou ataques ao Irã em fevereiro, dando início à guerra no Oriente Médio que convulsionou mercados globais de energia devido ao fechamento do nevrálgico Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo consumido no planeta, e bombardeios a refinarias nos petroestados do Golfo Pérsico.

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Cerca de 78% dos eleitores afirmaram que o aumento do custo de vida, impulsionado pelos combustíveis, seria uma questão muito importante — ou a mais importante — na hora de decidir o voto. Ao serem questionados sobre qual partido lidaria melhor com a inflação, os participantes da pesquisa escolheram os democratas em detrimento dos republicanos, com 43% contra 32%.

Republicanos na berlinda

Em outra pergunta conhecida como “voto genérico”, em que os entrevistados indicam qual partido preferem que controle o Congresso, a maioria (46%) declarou preferência pelos democratas em detrimento dos republicanos (38%). Embora a vantagem tenha caído de 11 pontos para 8 desde a semana passada, a margem é considerada significativa.

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Além disso, entre os eleitores independentes, cerca de 50% declararam que vão usar seu voto nas eleições legislativas para marcar uma posição contrária a Trump; em contrapartida, 13% afirmaram que seu voto era a favor do mandatário, enquanto 33% disseram que a figura do presidente não influenciou sua decisão.

Expectativa de comparecimento alto

Os eleitores democratas, por sua vez, parecem estar mais entusiasmados com a votação, o que, segundo o partido, pode resultar em uma vantagem na taxa de comparecimento às urnas. Cerca de 49% dos eleitores democratas disseram estar “muito entusiasmados” para votar este ano, em comparação com 33% dos republicanos.

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A pesquisa ouviu 1.765 adultos nos Estados Unidos, por meio de um levantamento online, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

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