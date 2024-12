Nova pandemia poderia gerar perdas de até R$ 250 trilhões, aponta análise

Uma eventual nova pandemia poderia provocar prejuízos econômicos globais na ordem de até US$ 41,7 trilhões (cerca de R$ 250,6 trilhões) em um período de cinco anos no cenário mais grave, apontou uma previsão do mercado de seguros Lloyd’s of London divulgada nesta quarta-feira, 11. O montante é equivalente a uma redução de 1,1% a 6,4% no Produto Interno Bruto (PIB) global.

As perdas seriam provocadas principalmente pela interrupção das atividades em todas as indústrias devido a lockdowns e restrições internacionais de viagem, informou a empresa.

A análise, realizada em parceria com o Cambridge Centre for Risk Studies, prevê que o cenário “médio” acarretaria gastos de US$ 13,6 trilhões (cerca de R$ 81,7 trilhões) no mesmo período de cinco anos, apontou uma previsão do mercado de seguros Lloyd’s of London divulgada nesta quarta-feira, 11. Já no melhor cenário, o prejuízo seria de US$ 7,3 trilhões.

A pandemia global de Covid-19 teve graves impactos negativos na economia global, que continuam a ser sentidos até hoje com pressões inflacionárias persistentes ao redor do planeta.

Durante o ano de 2020, o PIB global caiu 3,4%. Por aqui, 53% da população brasileira em idade de trabalhar ficou inativa ou desempregada, de acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua.

Para evitar impactos semelhantes no caso de um novo surto pandêmico, a indústria de seguros agora oferece proteção para surtos de doenças infecciosas, cancelamento de eventos devido a uma pandemia e para o desenvolvimento, armazenamento e transporte de vacinas, acrescentou a Lloyd’s.

Publicidade

A ASSINATURA ABRIL FICOU AINDA MAIS COMPLETA! Acesso ao acervo de Veja, Quatro Rodas, Claudia, Super e outros títulos Abril, além do conteúdo digital completo. ASSINE A PARTIR DE R$5,99!