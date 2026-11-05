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Nova onda de ameaças de bomba provoca desvios de voos na Europa

Avião que ia de Dublin a Roma foi desviado para uma base militar na França; Ameaças também afetaram aeronaves na Bulgária, na Itália e na República Tcheca

Por Sara Salbert Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 nov 2026, 09h01
Avião da companhia irlandesa Aer Lingus.
Avião da companhia irlandesa Aer Lingus. (Bradley Caslin/Getty Images)
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Uma nova série de ameaças de bomba atingiu voos comerciais na Europa nesta quinta-feira, 5, provocando desvios de rota e operações de segurança em diferentes países.

Entre as aeronaves afetadas está um avião da companhia irlandesa Aer Lingus, que seguia de Dublin para Roma e precisou pousar em uma base militar na França. O Airbus A320 foi direcionado para a base aérea de Évreux, na região da Normandia, a cerca de 100 quilômetros de Paris.

Segundo o gabinete do primeiro-ministro francês, Sébastien Lecornu, os 151 passageiros e seis tripulantes que estavam a bordo foram levados para um local seguro após o pouso, enquanto equipes militares especializadas foram acionadas para inspecionar a aeronave.

A Aer Lingus informou que o voo EI402 foi desviado por precaução e pousou em segurança. A empresa disse que trabalharia para levar os passageiros ao destino final o mais rápido possível.

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Na Bulgária, três aviões da Ryanair que seguiam para Sófia também receberam ameaças. Dois deles, vindos de Copenhague e Madri, pousaram na capital búlgara. O terceiro, que havia partido de Londres, foi desviado para Plovdiv, a segunda maior cidade do país.

Já na República Tcheca, quatro aeronaves com destino a Praga foram inspecionadas após alertas de bomba. A polícia informou que nenhum explosivo foi encontrado. Na Itália, um voo da Finnair que partiu de Helsinque foi escoltado pela Força Aérea até o aeroporto de Roma, onde as buscas também não identificaram ameaça. Um avião da Wizz Air que viajava de Milão para Varsóvia, na Polônia, também precisou ser desviado para Viena, na Áustria.

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Sequência de ameaças

Esta é a segunda vez na semana que alertas desse tipo provocam transtornos no transporte europeu. Na terça-feira, 3, pelo menos sete voos e um navio de cruzeiro receberam ameaças de bomba, mobilizando autoridades em países como Polônia, Bulgária, Itália, Espanha e Grécia. Nenhum explosivo foi encontrado nas inspeções realizadas.

Na ocasião, dois aviões da Ryanair que haviam partido de Lisboa e Dublin foram revistados no aeroporto de Fiumicino, em Roma. Na Grécia, equipes de segurança também fizeram buscas no navio de cruzeiro Crown Iris, que seguia para Israel, após uma ameaça de que haveria um explosivo no casco.

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Até o momento, as autoridades não identificaram responsáveis pelas ameaças nem confirmaram se os episódios estão relacionados.

Autoridades do continente, no entanto, têm atribuído à Rússia e ao Irã ações que classificam como “ataques híbridos”, uma combinação de métodos convencionais e não convencionais para desestabilizar adversários. Moscou e Teerã negam envolvimento em campanhas desse tipo.

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Nesta semana, hackers ainda não identificados provocaram falhas em sistemas de refrigeração de supermercados em diferentes países europeus. Para alguns especialistas, as falsas ameaças de bomba podem fazer parte de um padrão semelhante de ações de baixo custo, capazes de provocar transtornos sem deixar evidências imediatas de autoria.

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