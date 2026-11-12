Nova onda de ameaças de bomba atinge quase 3.800 escolas na Itália

Uma nova onda de e-mails com ameaças de bomba foi enviada a 3.778 escolas públicas da Itália na manhã desta quinta-feira, 12. Nenhum incidente foi registrado até o início da tarde, no horário local.

Em nota enviada às escolas, o governo recomendou que as instituições mantenham os alunos em sala se os emails não forem acompanhados de “elementos concretos” de perigo. Segundo as autoridades, 77 escolas foram evacuadas por precaução e, em 36 delas, as aulas foram retomadas ainda pela manhã.

“Atenção. Informo que hoje, 12 de novembro, o edifício foi minado e, neste exato momento, a vida de vocês está em perigo”, diz o e-mail enviado a instituições de ensino a partir de diferentes endereços eletrônicos com domínios nas Filipinas.

“O artefato explosivo foi feito com cuidado e contém uma mistura de nitrato de amônio e nitrometano (ANNM). Dentro do artefato, há numerosos fragmentos metálicos que, após a detonação, mutilarão os sobreviventes. Para impedir que seja identificado por cães farejadores, foi colocado dentro de sacos a vácuo, o que exclui a possibilidade de rastreá-lo”, acrescenta a mensagem assinada por “Mikhail Andropov”, que se apresenta como líder do grupo Vilayat di Misoginistan (algo como terra da misoginia, em tradução livre)

As ameaças exigem a renúncia da primeira-ministra Giorgia Meloni e alegam que explosivos teriam sido instalados também no Palácio Chigi, sede do governo em Roma. “Concedemos um pouco de tempo para tomar uma decisão. Em caso de falta de respeito ou de que nossas exigências sejam ignoradas, vocês vão se arrepender amargamente”, diz o texto.

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Os alertas foram enviados um dia depois de mais de 6.000 escolas na Europa receberem mensagens semelhantes, que provocaram a suspensão de atividades e a retirada de alunos e funcionários de diversas instituições. Nenhum explosivo foi encontrado na quarta-feira, 11.

Em meados de outubro, a Irlanda do Norte, Escócia e República da Irlanda já haviam registrado ameaças semelhantes a escolas. Na ocasião, tratava-se de um alerta relacionado ao extremismo islâmico (os e-mails afirmavam que a sharia (a lei islâmica) seria instaurada no Reino Unido e que havia artefatos explosivos reais no interior de cerca de 300 escolas). No entando, como agora, os avisos não se concretizaram e nenhuma bomba foi encontrada.

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‘Agressão híbrida’

Os episódios desta semana ocorrem em meio a uma onda de ameaças de bomba voltadas, principalmente, ao setor de aviação europeu. Na semana passada, mais de trinta voos foram desviados em diversos países do continente, incluindo Polônia, Itália, República Checa, Espanha e Portugal, devido a ligações que alertavam sobre a suposta presença de explosivos nas aeronaves. Depois disso, as ameaças chegaram a emissoras de TV da Irlanda, Bulgária e Reino Unido.

Em paralelo, uma série de ciberataques também chacoalhou o continente nos últimos meses. Hackers invadiram frigoríficos de supermercados em mais de uma dezena de países na Europa, elevando as temperaturas acima de 50ºC. Em alguns casos, o calor provocou incêndios; em outros, os estabelecimentos foram obrigados a descartar todo o seu estoque de perecíveis.

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Nesta semana, a França apontou um grupo de guerra cibernética ligado à Guarda Revolucionária Islâmica do Irã como responsável pelos ataques a frigoríficos no país, que também atingiram refrigeradores em um banco de sangue ali. Não está claro se todos os incidentes estão conectados, mas o chanceler espanhol, José Manuel Albares, chegou a dizer que o continente parece estar enfrentando uma “agressão híbrida e uma forma de guerra psicológica”.