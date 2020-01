Nova leva de mísseis é disparada pelo Irã contra bases dos EUA no Iraque

A rede de televisão americana NBC informou nesta terça-feira, 7, que uma segunda leva de mísseis foi lançada pelo Irã contra bases americanas no Iraque. O governo iraniano prometera uma “severa vingança” contra os Estados Unidos pelo bombardeio que matou o general Qasen Soleimani, comandante das forças de elite da Guarda Revolucionária do Irã, no dia 2.

Segundo o correspondente da NBC em Teerã, Ali Arouzi, o líder supremo do Irã, aiatolá Ali Khamenei, está no comando de múltiplos ataques contra alvos americanos no Iraque. Caças iranianos já teriam ingressado em território iraquiano para bombardear. Ataques a Haifa, em Israel, e Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, seriam os próximos alvos se os Estados Unidos retaliarem, avisaram as autoridades do Irã.

O primeiro ataque de mísseis balísticos atingiu nesta terça as bases de Al Asad e de Erbil, ambos no Iraque. Não há ainda confirmação de vítimas.

