Nova investigação eleitoral no Alasca pode complicar disputa pelo Congresso dos EUA

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O Alasca abriu investigação sobre denúncias de que democratas recrutaram candidatos com nomes semelhantes para desviar votos na disputa pelo Senado dos EUA, visando prejudicar o republicano Dan Sullivan. O caso, revelado pelo NYT, gerou fortes críticas de lideranças republicanas, como Trump e Johnson. A corrida é crucial para o controle do Senado. Leia mais para entender a estratégia e as implicações.

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O governador do Alasca, Mike Dunleavy, ordenou nesta quinta-feira, 29, uma investigação estadual sobre denúncias de que democratas estariam recrutando candidatos para desviar votos na disputa pelo Senado dos Estados Unidos. A medida pode complicar a disputa pelo Congresso americano nas chamadas midterms, eleições de meio de mandato, marcadas para a próxima terça-feira, 3.

A disputa no Alasca é uma das cerca de dez corridas acirradas que definirão qual partido — Democrata ou Republicano — terá a maioria dos senadores após o pleito. Hoje, os republicanos controlam o Senado com 53 assentos contra 47. Como os democratas precisam de um ganho líquido de quatro cadeiras, uma disputa judicial depois das eleições no estado pode deixar o resultado indefinido por semanas.

O caso

A queixa foi motivada por uma reportagem do jornal The New York Times, que revelou que assessores da candidata democrata ao Senado, Mary Peltola, trabalharam com advogados de campanha e membros do Comitê de Campanha Senatorial Democrata (DSCC) para recrutar dois candidatos que pudessem desviar votos do senador republicano Dan Sullivan, porque supostamente teriam o mesmo nome que ele.

A ex-chefe de campanha de Peltola, Elisa Rios, afirmou que a candidata tinha ciência da estratégia, embora a candidata e o DSCC tenham negado qualquer irregularidade.

O caso atraiu denúncias duras de lideranças republicanas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, declarou ser injusto permitir que Peltola continue na disputa e pressionou o Departamento de Justiça a ingressar com ação judicial para impedir sua posse caso ela seja eleita. Já o presidente da Câmara dos Deputados, o republicano Mike Johnson, acusou o Partido Democrata de tentar confundir os eleitores com “táticas insanas”.

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“Esperamos que isso não confunda os eleitores, mas foi exatamente isso que os democratas tentaram fazer aqui. E eles foram pegos em flagrante”, disse Johnson à emissora Fox News.

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A senadora republicana pelo Alasca Lisa Murkowski, cuja cadeira não está em disputa, afirmou que o episódio reflete um padrão de mentiras e uma cultura de engano. “Recrutar candidatos para manipular o cenário e influenciar os resultados das votações é simplesmente errado. Os cidadãos do Alasca merecem a verdade honesta de Mary e de sua campanha”, publicou em seu perfil no X, antigo Twitter.

Disputas decisivas

Com o controle do Senado em jogo, os principais nomes de ambos os partidos embarcaram em um périplo para realizar comícios pelo país. O ex-presidente Barack Obama e a ex-vice-presidente Kamala Harris participam de atos democratas, enquanto Trump aparece nos comícios republicanos.

Na Carolina do Sul, o mandatário americano programou um ato na cidade de Rock Hill para apoiar a senadora Darline Graham, que enfrenta uma disputa acirrada contra a democrata Annie Andrews. Darline é irmã do recém-falecido senador Lindsey Graham, popular por ser um intermediário entre os líderes republicanos do Senado e da Casa Branca.

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Porém, pesquisas de opinião apontam que tropeços na campanha de Darline prejudicaram sua fama entre os eleitores. Em resposta às críticas, Graham disse não ser uma política de carreira e não falar “a língua dos políticos”.

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Andrews, por sua vez, recebeu o apoio de dois ex-governadores do estado, o republicano David Beasley e o democrata Jim Hodges.

Pesquisas recentes indicam que os democratas também estão competitivos em estados tradicionalmente conservadores como Iowa, Kansas, Ohio e Texas. Após a passagem pela Carolina do Sul, a agenda de campanha de Trump prevê comícios na Flórida, no Kansas e em Iowa.