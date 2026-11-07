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Nova caravana de hondurenhos entra no México rumo aos EUA após vitórias democratas

Grupo com centenas de migrantes atravessou a fronteira mexicana na sexta-feira, 6; eles relatam esperança de mudanças na política imigratória americana

Por Gabriela Caputo 7 nov 2026, 14h47 | Atualizado em 7 nov 2026, 14h49
Multidão de pessoas, incluindo homens, mulheres e crianças, caminhando em uma estrada com veículos e dois policiais em motocicletas ao fundo. Muitos carregam mochilas e bolsas, sugerindo uma jornada longa.
Nova caravana de migrantes partiu de Honduras em 3 de novembro com o objetivo final de entrar nos Estados Unidos. (Orlando Sierra/AFP)
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Uma nova caravana de migrantes, formada majoritariamente por hondurenhos, entrou no México na sexta-feira, 6, pela fronteira com a Guatemala, no estado de Chiapas. O grupo atravessou a Ponte Internacional Rodolfo Robles, que liga os dois países, em direção ao município de Suchiate, e pretende percorrer o território mexicano até alcançar a fronteira com os Estados Unidos. Centenas de pessoas integram o contingente, o terceiro de origem centro-americana a chegar ao México em menos de dois meses. Segundo a Associated Press, o grupo tem expectativa de que a recente vitória dos democratas nas eleições legislativas americanas resulte em mudanças na política migratória do presidente Donald Trump.

A caravana partiu de San Pedro Sula, no norte de Honduras, na terça-feira, 3, e percorreu parte do território guatemalteco antes de alcançar a fronteira mexicana. Há relatos de que o grupo reúne quase 500 pessoas, mas outras estimativas publicadas por veículos mexicanos apontam números próximos de 900 ou 1.000 migrantes. 

Os migrantes relatam a busca por melhores condições de vida, diante da falta de empregos, da insegurança e do encarecimento de produtos básicos em Honduras. Um rapaz de 24 anos entrevistado pela AP diz ter sido deportado dos EUA há três meses, após viver por sete anos na Carolina do Norte, e que tem esperança de que os democratas ajudem os imigrantes – ele deseja reencontrar as duas filhas pequenas, ambas cidadãs americanas.

Outros migrantes também compartilham da mesma expectativa – embora a administração americana tenha mantido a postura de endurecimento contra a imigração irregular. No fim de outubro, o Departamento de Estado dos Estados Unidos advertiu que poderia adotar medidas contra organizadores de caravanas que facilitassem a entrada ilegal de migrantes no país. Fluxos migratórios em massa vindos da América Central não eram registrados desde meados de 2024, antes da eleição de Trump para o atual mandato.

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Segundo a CNN, outro grupo de migrantes se juntou a eles no caminho, vindo de El Salvador. A Embaixada dos Estados Unidos em El Salvador alertou na quinta-feira, via Facebook, que as fronteiras estão fechadas e que a política de imigração não mudou apesar dos resultados das eleições. “Uma travessia ilegal pode resultar em detenção, deportação, perda de dinheiro, extorsão ou abandono”, alertou.

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Outras duas caravanas que saíram de San Pedro Sula em setembro e outubro também tentaram avançar pelo sul do México. Os grupos percorreram cerca de 250 quilômetros pela costa de Chiapas, mas acabaram dispersados pelo Instituto Nacional de Migração mexicano. Na ocasião, as autoridades ofereceram documentos que permitiam a circulação dos migrantes pelo país, individualmente, sem caravanas. Segundo a AP, mais de 20 grupos já tentaram atravessar o México até os EUA desde o início do mandato da presidente mexicana Claudia Sheinbaum, em outubro do ano passado. Nenhum deles conseguiu avançar. 

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